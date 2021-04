O passado no presente I

A imagem da avenida Independência esquina com a rua Garibaldi mostra dois pontos gloriosos do passado e o empreendedorismo em tempos de pandemia. Começando pelo último, a lancheria Cine 1 é uma operação familiar que também toca o Restaurante Trivial, poucos metros adiante. Família que trabalha unida jamais será vencida. Principalmente na pandemia.

O passado no presente II

O Cine 1 foi um cinema de bolso nas décadas de 1960 até final dos 1980. Chamava-se Vogue é só passava filmes cult, com foco na nouvelle vague francesa. Daqueles que saía dizendo "o filme é uma droga, mas o diretor é genial". Ao lado, era um dos templos de libação da mesma época, o Styllo Bar. Mais para o final dos anos 1980, virou Barcacinha, do ex-prefeito da Capital Sereno Chaise, também tocava o Barcaça, uma quadra abaixo. O passado, ah o passado...

Caderno Marcas

O especial de 120 páginas encartado nesta edição do Jornal do Comércio é também um painel da economia do Rio Grande do Sul. São mais de 70 setores pesquisados na nova edição da pesquisa Marcas de Quem Decide. Para ser lido e até relido - pode ser fonte de consulta ao longo do ano.



Empresários no jornalismo

O site jornalístico Poder360 anunciou parceria com Frederico Trajano, CEO do Magalu (braço do Magazine Luiza), que terá 25% da participação, incluindo o Instituto de Pesquisas PoderData. A negociação envolveu um aporte primário de recursos, que serão investidos na expansão do Poder360. A aquisição é uma iniciativa individual de Trajano. A operação inclui uma cláusula que garante independência jornalística. A informação é do site Jornalistas&Cia.

O Brasil que funciona

Por mais problemas que nosso país tenha, sempre existem ilhas de excelência, e uma delas é o SUS. Quantos países mais avançados não gostariam de ter um sistema de saúde disponível para toda a população como o nosso? Quantos países têm expertise de vacinação em massa contra a gripe e agora na Covid? Se faltam vacinas é outro departamento. Apesar dos pesares, viva o SUS.

Amazônia

Existe uma questão paralela no desmatamento da Amazônia. Na visão de uma pessoa comum, as árvores são derrubadas para outros estados ou países, mas quem também derruba é o crescimento da população, que necessita de madeira. Uma ou duas cabanas se transformam em lugarejos, vilas e cidades que incham cada vez mais.

Meta ousada

O Google anunciou a meta de funcionar integralmente sem emissão de CO2 até 2030. O objetivo é fazer com que todos os centros de dados, regiões com operações de nuvem, escritórios e campi do Google funcionem apenas com eletricidade limpa.

Transtornos à advocacia

O Sistema OAB/RS estará reunido hoje às 10h, na tentativa de reverter uma situação que tem causado enormes prejuízos ao trabalho da advocacia gaúcha durante a pandemia: o fechamento dos fóruns e a interrupção dos prazos dos processos físicos.

Convite para enterro

A família Lava Jato tem o dolorido dever de comunicar o falecimento deste ente querido. As exéquias fúnebres terão lugar no Salão Insegurança Jurídica do STF, assim que pregarem o último prego no caixão do finado, o que não deve demorar. A Pátria, enlutada, agradece.

O caso Sarney

A página comentou que o presidente Tancredo Neves assumiu e morreu em 1985. Na realidade, faleceu antes da posse. Logo, o vice-presidente José Sarney não poderia ter assumido. Mas o Congresso e o Supremo fizeram vistas grossas, porque nova eleição (indireta) seria medonha complicação. Esse é o Brasil.

O dorminhoco

O projeto de lei que libera recursos do FGTS das empresas, com relatório do deputado gaúcho Giovani Feltes (MDB), está há mais de dois anos engessado na Comissão de Finanças da Câmara Federal, com a última informação: não foram apresentadas emendas. Incompreensível desleixo.

Vera Chaves Barcellos

A Fundação Vera Chaves Barcellos promove a exposição Inéditos e Reciclados - Uma exposição de Vera Chaves Barcellos. A exposição reúne trabalhos desenvolvidos ao longo de mais de 40 anos de investigação fotográfica na produção da artista. Agendamentos pelo fone: (51) 98229.3031 ou e-mail: [email protected]

As forças terríveis

A pressão das distribuidoras em cima do Congresso para a aprovação do PL 5.829, que vai taxar em até 28% as empresas que instalam energia fotovoltaica em residências e pequenas propriedades, pode inviabilizar o negócio.

Por falar em inchaço...

...o hino da Seleção Canarinho de 1970 falava em 90 milhões em ação. Hoje, somos 210 milhões em ação. Estamos entupindo e, por isso, destruindo tudo.

Perguntinha

Se alguém morre de Covid e tem comorbidade, então, a causa mortis não foi a Covid, foi a comorbidade. Por que todo mundo coloca a doença causada pelo coronavírus como a causa?

Miúdas