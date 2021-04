Os sobreviventes

Se existe algo sobrando em Porto Alegre é táxi. Os aplicativos de transporte individual liquidaram a atividade, que outrora foi rentável. Era até difícil, quando não impossível, pegar um táxi nas horas de pique. Tal como os robôs substituindo humanos, é caminho sem volta.

A busca de culpados

CPI da Covid deveria ser como a investigação de um acidente aéreo, que não procura culpados pela tragédia, mas tão somente as causas, para que ele nunca mais se repita. É o procedimento padrão de órgãos como o Cenipa e a poderosa FAA americana. Não é o caso das CPIs. Assim como a Comissão Geral de Investigações (CGI) do regime militar após o AI-5, o fulcro é ferrar com alguém. São raras as comissões honestas.

Raposas camaleônicas

Figuras como o senador Renan Calheiros (MDB-AL), que foi escolhido como relator da CPI da Covid, são o princípio ativo dos camaleões que se misturam com qualquer paisagem. Hay gobierno soy a favor ou antes pelo contrário. São reputações duvidosas a serviço do eterno mandato, escolhidos por eleitores que o Brasil ingênuo pensa serem sábios nas escolhas.

Dano duplo

A confirmação da necessidade de nova cirurgia para o presidente Jair Bolsonaro ratifica a gravidade dos danos causados pelo atentado na campanha de 2018, que a esquerda doida garante ter sido planejado. Como maldito aqui, a facada mexeu profundamente não só com o corpo, mas também no seu comportamento.

O naufrágio do português I

Nunca se escreveu tanto e nunca se escreveu tão mal. Além dos çapos, senouras e contiúdos estéreis, com a pandemia, a comunicação escrita vem sofrendo contrações como "blz" nas redes sociais. As novas gerações nem saberão que a origem das três consoantes veio de beleza.

O naufrágio do português II

As mentes cristalizaram em um ano grafias que levariam décadas para ser comuns. Nos anos 1990, dizia-se que surfistas só usavam vogais como "oaioaueió", olha o auê aí, ó". Com a velocidade das transformações, no futuro a língua falada será gutural, como no tempo das cavernas.

O grito do silêncio I

O recrudescimento da Covid no Uruguai é semelhante ao caso de países europeus, que fizeram lockdown e mesmo assim o vírus voltou. O nosso vizinho plantou dureza total para não colher doença, mas não adiantou. O que deveria ao menos ser discutido. Mas não pode, é pecado.

O grito do silêncio II

A simples dúvida em colocar a questão na mesa acorda os alto-falantes que gravam com ferocidade a palavra "negacionista". Há médicos poderosos que tem essa mesma dúvida, mas não vem a lume pelo temor de serem crucificados por colegas e pela mídia. Ás vezes, o silêncio grita.

Ambulantes que não ambulam

A ideia da prefeitura de Porto Alegre de reservar lojas para ambulantes na orla do Guaíba seria melhor se eles vendessem artesanato puro, e não as bugigangas orientais. Vale o mesmo raciocínio para a Rua da Praia. Tivesse uma massa crítica de artesões e antiguidades, não concorreria com o comércio formal. Quem sabe, seria até atração noturna, mas aí já e sonhar demais.

Por falar nisso...

...é um pouco engraçado, mas ambulante em sala significa que eles decididamente não ambulam mais.

Pedras pontudas

A candidatura de Lula (PT) em 2022 ainda é um caminho cheio de pedras pontudas ou ensaboadas. Para burro ele não serve, então, teria que ver se ele vai concorrer com boas chances de perder, e assim encerrar melancolicamente sua carreira política. Pode que sim, pode que não.

Além do mais...

...há forte chance de o eleitorado estar "porrr aqui" com direita e esquerda, e desta vez optar pelo caminho do meio. Resta saber quem será o candidato neste sentido. Geraldo Alckmin (PSDB) concorreu quatro anos antes de ter chance real de se eleger. Agora, é carta fora do baralho na disputa ao Planalto.

Vacina por assinatura

A declaração do presidente da Pfizer em Israel, de que o laboratório estuda a possibilidade de nova dose por causa das novas cepas não chega a ser surpresa. Tal como a vacina da gripe que precisa ser atualizada todos os anos, talvez a da Covid tenha que percorrer o mesmo caminho. Ou seja, vacinação todos os anos.

Cultura na porta

Na semana do Livro Online de Bento Gonçalves, chama a atenção uma criativa oferta: a entrega de livros gratuita, via delivery, na porta de casa do leitor. É chamado de TeleTeca. A feira vai até sexta-feira.

Doação da Unimed

A Unimed Porto Alegre doou equipamentos e mobiliário ao município de Guaíba. O gerente executivo de Relações Institucionais da Unimed Porto Alegre, Gerson Silva, foi o responsável pela entrega dos donativos ao prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata (PDT), e à vice-prefeita da cidade, Claudinha Jardim.

Conforto para quem sofre

Para tornar as idas ao hospital uma experiência mais lúdica e interativa para suas crianças e adolescentes em tratamento, ampliando espaços e dando mais conforto na ambientação e, ainda, contribuir para o enfrentamento - na maioria das vezes - de momentos difíceis, o Hospital da Criança Santo Antônio vem passando por uma grande revitalização em diversas áreas, dos consultórios às UTIs.

Miúdas

RESTRIÇÕES diminuíram o número de novos casos, ok. A questão é: diminuíram ou represaram?

diminuíram o número de novos casos, ok. A questão é: diminuíram ou represaram? AUMENTO da frequência de sirenes de viaturas policiais nas madrugadas = aumento da criminalidade.

da frequência de sirenes de viaturas policiais nas madrugadas = aumento da criminalidade. BUSCA de um candidato de centro para 2022 espicaça a imaginação da imprensa.

de um candidato de centro para 2022 espicaça a imaginação da imprensa. SER de centro é diferente que ser do centrão. Estes preferem atuar na sombra.

de centro é diferente que ser do centrão. Estes preferem atuar na sombra. PANDEMIA continua a fazer bem para a China. No primeiro trimestre, o PIB cresceu 18,3%.

Buracos de informação