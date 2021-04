Senta que a onça é mansa

O Hospital Getúlio Vargas, de Sapucaia do Sul, optou pelo apelo humano na decoração do novo espaço de triagem e recepção. Foram afixadas fotos ampliadas de paisagens do município, com destaque para os moradores do Jardim Zoológico.

Grid de largada

A Band fixou em R$ 20 milhões cada uma das seis cotas de patrocínio na Fórmula 1. Pretende levantar

R$ 120 milhões. Fechou duas por enquanto, mas os bons números podem ajudar a vinda de mais quatro. As cotas são menores do que as comercializadas pela Globo.

A inauguração do Plaza



O Plaza São Rafael foi inaugurado dia 14 de abril de 1973, o primeiro hotel 5 estrelas de Porto Alegre. Na foto, vê-se o fundador do grupo Plaza, João Ernesto Schmidt, o então governador Euclides Triches, a primeira-dama Neda Triches, ao fundo o prefeito Telmo Thompson Flores, e na ponta direita o publicitário Hugo Hoffmann, da Mercur Publicidade. Triches foi prefeito de Caxias do Sul e de lá arranchou no Palácio Piratini, o primeiro da série caxiense.

La garantía soy yo

Em reunião virtual promovida pela Fecoagro/RS, o ex-ministro da Agricultura Francisco Turra lançou o slogan "Plante que o mundo consome!". A máxima lembra o bordão "Plante que o João garante", criado para o programa de incentivo à agricultura, no governo João Figueiredo (1979-1985).

Risco em dobro

O Brasil é mesmo la crème de la crème entre os países de economia periclitante. Chega a ter dois grandes óbices, o risco Brasil e o risco Lula.

Democracia e democratisno

Razão tem o deputado estadual Fábio Ostermann (Novo) ao questionar a mania de plebiscitos para privatizações. Eles devem ser usados "para questões cruciais, e não como um instrumento para evitar que gestões se renovem e façam aquilo que lhes cabe".

Mudanças sem mudanças

Alguns colégios particulares estão recomendando aos alunos do Ensino Médio que comprem todos os livros didáticos de uma determinada editora, que só vende o pacote. Em bom português, isso se chama venda casada. Para piorar as finanças dos pais, os livros didáticos comprados em 2020 já não servem para 2021. Nem podem vender para colegas, porque o colégio informa que houve alteração de conteúdo. Então, expliquem o que mudou na Matemática de um ano para outro.

Tesouraço

A diminuição da atividade econômica associada à queda de renda levou um profissional com escritório no Centro de Porto Alegre a tomar medidas drásticas, como eliminar a conta de internet, luz, alimentação "que a atividade no Centro me impunha. Da mesma forma, passei a tesoura em outras contas, úteis, mas não essenciais". Vai para o home office. Tudo muito triste.

Vírus Mercosul

Depois de severas restrições e lockdown, a Argentina e o Uruguai registraram queda nos casos. Temiam o vírus importado do Rio Grande do Sul, com infecções no pico. Agora, a situação se inverte. Entramos na era do vai e vem.

Além disso...

...os fatos demonstram que, no fundo, o vírus ainda é uma blindada caixa-preta. A ciência conseguiu avanços laterais, mas, no fundo, ainda é um ilustre desconhecido.

A cepa não é sopa

A França se queixa da cepa brasileira, a Alemanha se queixa da cepa Reino Unido, asiáticos se queixam da cepa sul-africana. A oposição brasileira se queixava da cepa Bolsonaro e a China não se queixa de cepa nenhuma. No caso brasileiro, é a única vez na história da virologia que surgiu uma cepa ideológica.

O guardião do Planetário

Em 1972, Ary Nienow era estudante no Instituto de Física da Ufrgs, e viu uma vaga de bolsista para quem falasse alemão. De Dois Irmãos, ele falava o dialeto Hunsrik, e serviu de intérprete aos técnicos alemães que instalaram os equipamentos no Planetário, onde atuou por quase meio século. Nienow morreu ontem.

Miúdas

FRAUDES no e-commerce cresceram 87% no primeiro trimestre do ano em relação ao mesmo período de 2020.

no e-commerce cresceram 87% no primeiro trimestre do ano em relação ao mesmo período de 2020. SOMOS mais um país onde reina a falsificação e contrabando. E nos queixamos do Paraguai.

mais um país onde reina a falsificação e contrabando. E nos queixamos do Paraguai. PERGUNTINHA : se o Supremo agora anulou, por que no passado condenou?

: se o Supremo agora anulou, por que no passado condenou? MESMO com o pagamento do auxílio emergencial, o comércio ainda vê queda no consumo.

com o pagamento do auxílio emergencial, o comércio ainda vê queda no consumo. POR mais que se critique o governo federal, a tábua de salvação sempre vem da árvore do governo.

mais que se critique o governo federal, a tábua de salvação sempre vem da árvore do governo. TUDO somado e diminuido, o fim não está próximo.

E a qualidade ó...