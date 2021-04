Um estudo em azul

Vestido de azul, o Palácio Piratini fica muito mais bonito à noite. Com o devido perdão dos colorados, mas o que seria do azul se todos gostassem do vermelho? A troca de cor ocorreu em função de homenagem ao Mês de Conscientização sobre Transtornos do Espectro Autista. Com ou sem iluminação, a sede do governo gaúcho mostra a beleza da sua arquitetura quando fotografada em ângulo de 45 graus.

Cidade de lona

PG3 Moradores de rua em Porto Alegre

De março a dezembro de 2020, o "fecha tudo, fica em casa" encerrou as atividades de 100.081 empresas no Rio Grande do Sul, segundo a Neoway. O setor de serviços sucumbiu com 39% (hotéis, salões de beleza), seguido do varejo e alimentação. Na Avenida da Azenha com Ipiranga, uma cidade de lona aumenta a cada semana, resultado do desemprego e da miséria, que só não são maiores pelos auxílios - a pessoas e empresas - bancados pelos governos.

Quem pode, pode

Parece que Dubai é a Meca das vacinas para quem tem condições de bancar a viagem com toda a família - é para quem tem bala na agulha. Tem pacote com vacina dose única incluída. Há relatos de casos. Uma delas dá conta de que um empresário gastou R$ 300 mil.

De perto...

...nenhuma reunião política é normal. Não foi assim tão tranquila e serena a reunião de próceres do MDB no final da semana. Houve cobranças contundentes dos históricos da sigla, que não pretendem abrir mão da candidatura própria ao Piratini em 2022.

Vida no campo...

Núcleo de Pesquisa e Extensão em Agronegócios da Universidade Federal de Santa Maria entrevistou 60 pessoas em atividade agrícola nos municípios de Teutônia, Westfália, Colinas, Estrela, Maratá, Poços das Antas, Paverama e Imigrante. A pesquisa constatou que a vontade e o gosto pela atividade agrícola motivaram 80% dos jovens a permanecerem no meio rural.

...vontade de ficar

Ter apenas um filho na família foi motivação para 21,67% dos jovens; e a busca por estudos e especialização na área foi destacada por 18,33% dos produtores. Mais de 80% dos entrevistados sentem-se preparados para assumir a propriedade rural da família, enquanto 18,33%, não. Em décadas passadas a baixa rentabilidade levava os dos jovens às luzes enganadoras da cidade grande.

Comentário de leitor

"No presidencialismo, na verdade uma monarquia eletiva, o parlamento é um gurizão nem-nem de mais de 30 anos que vive de mesadas. Essa é uma das razões do inchaço do Estado, ou seja, para distribuir cargos para os insaciáveis parlamentares."

Considerandos

Considerando que desde o golpe da Proclamação da República, levando em conta que durante estes anos todos só tivemos alguns anos de relativo sossego, levando em conta que institucional e economicamente estivemos andando em montanha russa, o momento atual do nosso amado Brasil nunca foi tão normal.

Mundo cão

O sujeito que estuprou e matou a enteada de 13 anos em Bom Princípio tinha histórico de três crimes sexuais, dois deles contra menores, mas estava em liberdade condicional. Esta é a magnânima legislação penal brasileira. Magnânima só para criminosos. Ficam presos meia dúzia de dias e voltam para matar inocentes. Que país esse nosso!

O desaparecimento da Amazônia

Uma empresa foi flagrada pelo Ibama com 20 mil toras de árvores derrubadas ilegalmente na Região Norte. Uma só, imagina o rosário de seguidores. Um deles chegou a dizer que soube de conhecido que se gaba de ter dito que derruba uma Amazônia por dia. O Ministério do Meio Ambiente não viu nada de errado. Amazônia, visite-a antes que desapareça.

Fim de um pesadelo...

O ano de 2030 marcará o fim da produção dos carros movidos à combustão interna e o começo da obrigatoriedade dos carros elétricos na Europa. Será um alívio ambiental em termos, porque as montadoras continuarão a sua produção com auxílio de derivados de petróleo. Mas há um problema monumental que já está começando.

...e o começo de outro

Departamento Federal de Estatísticas da Alemanha calcula que, das 830 mil vagas do setor no país, cerca de 410 mil (49%) serão eliminadas até 2030, sem falar nos 2,7 milhões de europeus ligados às montadoras e os empregos diretos e indiretos dos sistemistas, informa o portal AutoPapo. Agora amplie para todo mundo para ver o tamanho da bronca.

Da terra de Frau Merkel

Reunião-almoço de forma virtual da Câmara Brasil-Alemanha desta quinta-feira terá como convidado Heiko Thoms, novo embaixador da Alemanha no Brasil, que falará sobre o cenário político e econômico do país que representa.

Miúdas

