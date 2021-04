Esteio tem a força

Esteio ganhou o Desco Super&Atacado Na onda do atacarejo,, junto ao Multishop Centro de Compras, que está sendo construído. Fica na BR-116, na antiga fábrica da Pincéis Atlas. O prefeito Leonardo Pascoal (PP) comemora o empreendimento do Grupo Imec, nascido há 65 anos no Vale do Taquari, e a criação de 220 empregos. O aporte é de R$ 30 milhões. "Nossa fala não poderia ser outra que não 'sejam bem-vindos'! Seja bem-vindo, grupo Imec, sejam bem-vindos Desco e seus colaboradores!", disse o prefeito de Esteio.

O terror da bula

Quando o pioneiro Viagra apareceu no mercado da disfunção erétil, veio acompanhado da aura de salvador da pátria de quem já trilhava um trigal maduro e de jovens em situação de insegurança sexual. No começo, a azulzinha precisava de receita, então, os médicos ficaram impressionados com a demanda de quem, teoricamente, tinha testosterona explodindo em fúria. Também havia constrangimento em pedir o Viagra para balconistas das farmácias, tal como no passado alguns ficavam vermelhos ao pedir camisinha. Pois um senhor a quem chamaremos de Z, já adiantado no curso para dobrar o Cabo da Boa Esperança, fez uma reunião de trabalho com sua senhora a fim de criar um protocolo do "agora vai". Balançando a caixa com os comprimidos como se lábaro estrelado fosse, foram ao leito. Antes, a senhora foi ao chuveiro onde abriu a torneira da água quente. Enquanto sua loba não vinha, Z começou a ler a bula, especialmente no capítulo de efeitos adversos. A folhas tantas, soergueu-se e deu um grito. Eram tantos os alertas de efeitos colaterais que ele desistiu da empreitada, e disso deu ciência à digna consorte. Quando contou o caso para amigos, Z encerrou a história que poderia ter outro desfecho não fosse ter lido a maldita bula. Como diz o povo, tão alegres que fomos e tão tristes que voltamos.

O fio da navalha

O presidente Jair Bolsonaro tornou-se recordista de pedidos de impeachment, deixando Dilma Rousseff (PT) em segundo lugar. No total, são 107 os processos na Câmara Federal, 41 apenas na gestão do deputado Arthur Lira (PP-AL), iniciada neste ano. Há dúvidas jurídicas se o Capitão preenche todos os requisitos para tal, então, ele caminha no fio da navalha. De qualquer modo, impeachment neste momento seria um pedido de caos institucional.

Gaúcho em Itaipu

Assumiu a diretoria geral brasileira de Itaipu o general-de-exército João Francisco Ferreira, gaúcho de Santa Maria, onde nasceu em 1949. Ex-paraquedista, comandou unidades na sua terra natal e em Santa Cruz do Sul.

Por falar em Itaipu...

...antes da posse do general Ferreira, o presidente Bolsonaro participou da solenidade do fim das obras físicas do Aeroporto Internacional das Cataratas, em Foz de Iguaçu (PR). É a maior pista do Sul do País, com 2.795 metros.

Paz sem guerra

Na visita que o governador Eduardo Leite (PSDB) fez ao prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), na quarta-feira à noite, há um sutil recado para as cassandras: não há briga entre os dois. Entre os assuntos discutidos, a revitalização do Cais Mauá. Oxalá o assunto prospere.

A volta por cima

Será feita, nesta sexta-feira, a primeira videochamada da América Latina utilizando a tecnologia 5G "pura", entre a sede da Nokia em São Paulo e o Palácio do Planalto. Então, os finlandeses estavam trabalhando em silêncio depois de anos liderando a venda de celulares. Muita saudade do Nokinha que cabia na palma da mão.

Acordo nas Hortênsias

Procurando desesperadamente voltar ao menos em parte do normal, o Sindtur Serra Gaúcha e o sindicato e dos trabalhadores de hotelaria de Gramado fecharam acordo para redução da carga horária de trabalho e redução de 25% dos salários. Vão-se os anéis, mas pelo menos ficam os dedos.

Entrada proibida

Ok, máscaras sobrepostas oferecem mais proteção, mas como fica a respiração? É só olhar pessoas caminhando e vê-las abrindo uma lateral com o dedo para entrar mais uma dose de ar, brecha para o vírus. De camada em camada, não vai é entrar ar nenhum.

Guerra das vacinas I

Há cerca de um mês, surgiu a conversinha de que a vacina Oxford/AstraZeneca poderia causar coágulos sanguíneos. No pé das matérias dos jornais, quase escondido dos leitores, lia-se que foram registrados 34 casos em 17 milhões de vacinados na Europa. Houve algum pânico. Poucos dias depois a Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou nota absolvendo o imunizante.

Guerra das vacinas II

Há poucos dias, veio a mesma conversinha, provavelmente eco da primeira frente fria. Destaques na mídia, preocupação renovada. Nesta quinta-feira, a Agência Europeia de Medicamentos também botou os pingos nos iis, esclarecendo que esse efeito colateral é muito raro. Está cheirando a sabem o quê? A terrorismo da concorrência.

Futuro incerto

Pesquisa da PwC, realizada com 32.500 trabalhadores em 19 países: como reflexos da aceleração de várias tendências da força de trabalho, cerca de 60% dos entrevistados estão preocupados com o fato de que a automação possa estar colocando muitos empregos em risco; 48% acreditam que "o emprego tradicional não existirá no futuro", e 39% acham que é provável que seu emprego se torne obsoleto em 5 anos.

Abaixo ou acima?