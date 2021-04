Plaza São Rafael e o Centro

O Plaza Hub Hosting Upper Business, no Plaza São Rafael Hotel, foi apresentado ao prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), pelos diretores da rede Carlos Henrique Schmidt e Oscar Henrique Schmidt. A torre executiva tem ocupação de 80%. O grupo também se integra na reabilitação do Centro Histórico. Neste mês, o Plaza completa 48 anos. Na época, os jornais publicaram anúncio criado pela Mercur Publicidade com a imagem da Igreja em frente. A chamada era "São José saúda São Rafael". Bela sacada.

Marco zero

Para os que duvidavam de um Jair Bolsonaro diferente do tranca-espinha do passado, de dois meses para cá as ações de governo sinalizam uma guinada no seu jeito de ser político. A destituição do chanceler Ernesto Araújo e sua substituição por Carlos França, com discurso de posse moderado, pode ser considerada o marco zero. Ele só precisa cuidar de uma recaída, como foi o caso dos generais.

Business as usual

A mudança de tom ao Brasil do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em relação às promessas de campanha se deve ao pragmatismo norte-americano. Os negócios têm que continuar, ora pois. Presidente norte-americano pode muito, mas não pode tudo. Lá como aqui, arroubos retaliadores costumam não se concretizar.

Reforço à Santa Casa

O Centro de Integração Empresa-Escola no Rio Grande do Sul (CIEE-RS) realizou uma doação para a Santa Casa de Misericórdia para a compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Viabilizará a aquisição de aproximadamente 6,5 mil itens, destaca Marivaldo Tumelero, presidente do CIEE-RS.

Fórum da Liberdade

A Unimed Porto Alegre está entre os apoiadores digitais do Fórum da Liberdade 2021. Com o tema "O Digital Limita ou Liberta?", o evento, que acontece nos dias 12 e 13 de abril, irá abordar a constante dicotomia que existe nas mídias sociais e nos ambientes digitais.

Em busca do tempo perdido

O livro do escritor francês Marcel Proust é perfeito para sintetizar o drama da educação brasileira. O déficit cultural e intelectual dos estudantes brasileiros em todos os níveis impactará negativamente o futuro deles e do País como um todo. Nada está tão ruim que não possa piorar.

Agora vai

Entre os dias 14 e 22 de abril, a Secretaria Municipal de Parcerias de Porto Alegre realiza rodada de encontros virtuais com interessados na concessão do Trecho 2 da orla do Guaíba, entre a Rótula das Cuias e o Arroio Dilúvio. A pasta tem o mapeamento dos principais players nacionais do mercado. A secretaria enfatiza que foi retirada a obrigatoriedade da roda gigante, o que reduziu o aporte de investimentos de R$ 70 para R$ 25 milhões.

Troca-troca na prefeitura e...

A ideia de trocar uma área valorizada da Capital por um prédio administrativo que centralize toda a máquina municipal nada mais é que uma palavra pouco utilizada: escambo. É um bom sistema quando é bom para os dois, o que parece ser o caso. O sistema de troca é histórico. Nos anos 1970 houve um que deu errado.

...o caso do Passat iraquiano

Negociação liderada pelo Itamaraty envolvia troca de petróleo do Iraque por automóveis Passat da VW. Quando os carros chegaram lá, foram imediatamente devolvidos. Eram todos bordô, cor rejeitada pelo país. Foram vendidos aqui e ficaram conhecidos por Passat iraquiano. A qualidade era superior para enfrentar o clima hostil de lá.

Perguntas ao Leão

O contribuinte tenta encarar o Leão com serenidade, mas assusta saber que são 700 perguntas mais comuns do tipo tire suas dúvidas. Sim, 700. O especialista Evanir Aguiar, da Fortus Contábil, recomenda ficar de olho nos campos próprios para cada informação e alerta sobre maiores erros: omissão de rendimentos e dedução de despesas médicas.

Miúdas

PROCURA-SE passageiros para lotações de Porto Alegre. Pode ser que agora em diante melhore.

passageiros para lotações de Porto Alegre. Pode ser que agora em diante melhore. COM a provável volta do horário decente para bares e restaurantes, garçons exultam.

a provável volta do horário decente para bares e restaurantes, garçons exultam. PORÉM de sempre, as gorjetas deverão continuar em dieta.

de sempre, as gorjetas deverão continuar em dieta. FED , o Banco Central dos EUA, pode se render às criptomoedas. Estuda a criação do dólar digital.

, o Banco Central dos EUA, pode se render às criptomoedas. Estuda a criação do dólar digital. ABERTAS as inscrições para a eleição da diretoria e Conselho da Sociedade de Engenharia (Sergs).



