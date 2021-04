A vez dos mocinhos

E das mocinhas. Como em outras cidades, chegou a vez de vacinar o pessoal da segurança pública de Sapucaia do Sul. Há duas observações valiosas que se pode extrair da imagem. Primeira, o garbo e o orgulho em pertencer à Polícia Civil, refletido nas roupas do nenê. Houve tempo em que Polícia se escondia. Segunda, a presença cada vez maior das mulheres na corporação.

Marcas de Quem Decide

É grande a expectativa nas empresas para a revelação dos resultados da pesquisa Marcas de Quem Decide. O evento realizado pelo Jornal do Comércio, em parceria com a Qualidata, para divulgar as marcas preferidas e mais lembradas por executivos e gestores gaúchos, neste ano, será virtual. A transmissão online acontece na quinta-feira da semana que vem, às 9h.

O ovo ou a galinha I

As notas de ontem sobre a recuperação do Centro da Capital ecoaram em várias operações da área. Alguns não se entusiasmam com a perspectiva, começando pelo motivo maior: como investir se o movimento está em torno de 30% do normal. Também acham que o trabalhar em casa vai tirar muito movimento para sempre.

O ovo ou a galinha II

É a clássica dúvida do que veio antes, o ovo ou a galinha. Investe antes ou espera primeiro o movimento crescer? A recomposição de renda levará anos, o temor de um novo rebote do vírus veio para ficar. Ou seja, o Centro precisa de gente, mas gente disposta a consumir. E é aí que a porca torce o rabo.

Tudo que parecia sólido...

...se desmanchou no ar. O PTB entra na lista de partidos em extinção depois que o presidente nacional da sigla, Roberto Jefferson, suspendeu dirigentes estaduais gaúchos e do diretório de Porto Alegre. Todos os quadros de destaque devem mudar de partido, o que inclui o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior e o histórico ex-senador Sérgio Zambiasi. Jefferson vai dirigir caquinhos de partido.

Subindo e baixando I

A pesquisa XP/Ibespe de abril mostra a progressão da alta da rejeição do presidente Jair Bolsonaro, que subiu de 45% para 48%. De outubro para cá, a avaliação positiva caiu de 39% para 27%. Mas avaliações de governantes são móveis, porque em maio de 2020 ela foi pior. Justo quando a pandemia começou a pegar mais pesado. Preponderantemente, reflexo da falta de aplicação de vacina. Foi a bala de prata do Capitão.

Subindo e baixando II

Em colisão com o aumento de "ruim e péssimo", a mesma pesquisa registra um dado aparentemente contraditório. A avaliação negativa do desempenho de Bolsonaro no combate ao vírus caiu de 61% para 58% e passou de 18% a 21% os que dizem avaliá-la como boa ou ótima. Como subiu de 49% para 55% os que dizem ter muito medo da doença, a melhora nos indicadores parece estar no aumento da vacinação.

Rota de colisão

Para efeitos eleitorais, o barco do projeto de reeleição de Bolsonaro está fazendo água, com pouca chance de as bombas conseguirem equilibrar a nau. Há uma chance de voltar ao 0 a 0 se até meados do ano que vem a maior parte da população estiver vacinada e a imunização realmente derrubar a pandemia. Mas ainda tem o iceberg da economia-desemprego pela frente.

Feliz aniversário

A Masal completou 68 anos bem vividos. A empresa comandada por Cláudio Bier começou em 1953 com 12 funcionários, fabricando 54 trilhadeiras. Hoje, são três empresas com mais de 200 funcionários produzindo de tudo, incluindo soluções para movimentações de cargas.

Presença do BRDE

Inspirada na cúpula global de bancos públicos de desenvolvimento - de 2020, na França -, foi lançada ontem a Aliança de Bancos Subnacionais de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, com o compromisso de se alinhar às metas de desenvolvimento sustentável. A presidente do BRDE, Leany Lemos, participou do evento e destacou o fato de o banco atuar em torno de mil cidades da Região Sul.

Vírus da Garoa

As idas e vindas da pandemia assemelham-se à música de Adoniran Barbosa gravada pelos Demônios da Garoa: Se você pensa que fumos embora/ Nóis enganemos oceis/ Fingimus que fumos mas vortemos/ Ói nóis aqui traveiz.

Miúdas

EM poucos dias a Capital passou de 11% para 17,43% da população vacinada.

sentem a redução do ir e vir das empresas devido à assinatura eletrônica. INVOLUÇÕES: atualizar celular pode ser convite para torná-lo mais lento.



Convite à loucura