Mudanças no Moinhos

A pandemia deixa as atividades mais paradas, mas negócios imobiliários seguem a pleno. Quem circula pela cidade vê várias áreas em transformação. A quadra no entorno do Grêmio Náutico União, no bairro Moinhos de Vento, é um exemplo.

Em um quarteirão

Na rua Bordini, nas "costas" do clube, pouco abaixo do Zaffari, um empreendimento imobiliário já está anunciado. Um pouco depois, na Marquês do Herval quase esquina Bordini (foto no alto), casas estão cercadas por um tapume. E em frente ao União, outra cerca é sinal de mais mudanças na rua.

E no Bom Fim

A cidade não para também no Bom Fim. Por ali, na movimentada rua Ramiro Barcelos, na quadra entre Protásio Alves e César Lombroso, duas das últimas casas da via também estão cobertas por um tapume (foto ao lado). Sinal de mais transformações no bairro, que se valorizou muito nos últimos anos.

Os Covatti I

A família Covatti é predestinada para a política. Com Covatti Filho (PP) e Silvana Covatti (PP) ocupando a Secretaria Estadual da Agricultura, a saga se completa. O pater familias Vilson Covatti (PP) começou sua carreira com a pretensão de ir longe, e levou a família junto. Para conseguir esse feito, é preciso ter muita habilidade política. E ele chegou no topo como presidente da Assembleia Legislativa.

Os Covatti II

Deputado estadual com base na Região Celeiro, Covatti manifestou ainda no final dos anos 1990 o desejo de presidir o Parlamento gaúcho um dia. Quem o conheceu na época admirava sua persistência, mas achava que ele não tinha a mínima chance de voos maiores. Não só tinha, como suas asas sustentaram mulher e filho até aprenderem a voar solo.

Procura-se...

...em Brasília e alhures um político de prestígio que tenha ficha completamente limpa frente e verso, sem nenhuma mácula ou apenas uma manchinha que saia com simples lavagem. Mandar currículos para quem interessar possa.

Samba de uma nota só

Tão certo quanto água descer morro abaixo e fogo aumentar morro acima, deputados visceralmente contrários às privatizações assestaram suas baterias contra a venda da CEEE-D. Também como sempre, nenhum deles apresenta uma solução viável para que ela saia da crise, pague os mais de R$ 7 bilhões em dívidas e melhore os serviços. Discursinho fácil esse.

Frentes a rodo I

Só na colenda porto-alegrense foram autorizadas 16 frentes parlamentares. A continuar nesse ritmo, periga chegar ao número de vereadores em algum ponto do futuro. Acontece o mesmo na Assembleia Legislativa gaúcha, que tem suas frentes para uma série de asuntos, idem na Câmara dos Deputados. Muitas delas são frentes frias, outras apenas chovem no molhado.

Frente a rodo II

O que o eleitor queria saber é porque os legislativos multiplicam essa atividade que foca determinados assuntos. E gostaria de entender também se a atividade parlamentar clássica não basta mais para as diversas demandas. Essa explicação precisa ser dada ao eleitorado de forma didática. Da forma como é apresentada, parece mais uma caixa preta.

Ideia fixa

"O atraso na vacinação é inaceitável." Quem assim falou foi o diretor da OMS, e, não estava se referindo ao Brasil e, sim, à Europa. A julgar pelo noticário nacional e internacional nas últimas semanas, parecia que o rádio era o único patinho feio. Visão binocular dá nisso.

Biografia

Aos 80 anos, o empresário Nairo Ortolan realizou um sonho. Com organização da mestre em Educação Márcia Taborda, publicou livro sobre a trajetória da família, desde a Itália até Guaporé, a partir de técnicas como egodocumentos: registros pessoais que expressam a personalidade, intimidade e motivações dos donos, e que, devidamente organizados, eternizaram histórias familiares e suas origens.

Trigo nosso

Presidente da Farsul, Gedeão Pereira ressalta o protagonismo gaúcho através do projeto que une as metades Norte e Sul do Estado com a campanha "Trigo gaúcho é bom, é gaúcho e é nosso". Será lançada hoje em reunião virtual da Câmara Setorial do grão, consequência de projeto inédito da Embrapa.

Pandemia

Março foi o mês mais difícil da pandemia em vários sentidos. Superlotação de UTIs, alta no número de casos e óbitos. Espera-se que abril seja o início da mudança, com mais gente vacinada, menos infectados e hospitais desafogados.

Espraiou

O alto número de infecções em algumas cidades do Litoral, como Capão da Canoa, não deveria surpreender. A população fixa aumentou muito com a opção de morar na praia, além da fuga de veranistas fora de época.

Pleito histórico...



Um pleito histórico das entidades do comércio foi atendido pelo governo do Estado. A partir de hoje, fica extinto o Diferencial de Alíquotas (Difal), o chamado de Imposto de Fronteira. Para proteger as empresas gaúchas, a Receita Estadual cobrará o Difal apenas quando um produto de outro Estado vier com alíquota efetiva inferior à do Rio Grande do Sul para o mesmo produto, como é o caso de importados.

...dá fim à mordida