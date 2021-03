...é uma rosa. Quem escreveu foi a pensadora alemã Gertrude Stein, como a demonstrar que esta flor universal prescinde de adjetivos. Neste caso, elas embelezam a entrada do Jardim Cristofel, rua sem saída no bairro Moinhos de Vento. Que também é uma rosa.

Aguenta coração

O PIB do nenê I

Empresas dedicadas a produzir artigos, alimentos e outros itens para bebês já acusam a redução no número de "clientes". Estima-se que a taxa de natalidade tenha caído entre 20% a 30% na pandemia, situação que vai impactar o PIB por alguns anos até a volta ao normal, se é que vai ter esse "normal". Vai afetar também países europeus que já lidam com o encolhimento da população, como a Itália e França.

O PIB do nenê II

Elas por elas

O empreendedorismo feminino vai muito bem no Brasil apesar das lendas em contrário. O IBGE aponta um universo de 9,3 milhões de mulheres no comando dos próprios negócios. E o GEM (Global Entrepreneurship Monitor) aponta que em uma lista de 49 países, o Brasil está em sétimo lugar em empreendimentos femininos iniciais (menos de três anos e seis meses).

Mitos e verdades

Médico oncologista clínico e ex-ministro da Saúde, Nelson Teich é o convidado do projeto Mitos e Verdades Sobre o Câncer, realizado pelo Grupo Oncoclínicas no Rio Grande do Sul. A retomada do projeto em 2021 ocorrerá em formato digital, hoje, a partir das 19h.

Progressos em Gramado

Norton, o longevo

Mais em conta

Alguns camelôs que tinham deixado as ruas do Centro Histórico da Capital para se estabelecer no Centro de Compras (Camelódromo) voltaram às origens. Afinal, não pagam taxas, podem vender sem temor de "fechar" e, se preciso for, fazem gato na CEEE. Azar do comércio formal.