Águas de março

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), por meio da Gestão Ambiental das obras de duplicação da BR-116 no Rio Grande do Sul, lança o quinto volume da cartilha "Pertencer - Educação & Biodiversidade na BR-116/RS - Água, bem precioso!". Na cartilha, são apresentadas as bacias hidrográficas localizadas no entorno da BR-116 Sul, com seus rios e arroios vistoriados pelos programas da Gestão Ambiental. São seis programas que trabalham direta e indiretamente com os recursos hídricos da região para detectar possíveis impactos.

Duplo aniversário

O MDB completa 55 anos neste 24 de março. Em tempos de pandemia, a opção da seção gaúcha do partido desta vez foi usar as redes sociais lançando a campanha "Nossa gente, nossa luta", inspirada na história de vida de Neusa Maria dos Santos Rodrigues - filiada de Canguçu e nascida no dia e no ano de fundação do MDB.

Apoio duplo

O Banco Europeu de Investimento (BEI) e o BRDE anunciaram, a disponibilização de financiamento dirigido especificamente às pequenas e médias empresas (PMEs) nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná afetadas pela pandemia da Covid-19.

Historinhas da cidade

Cliente chega com cestinha no caixa do supermercado e vai tirando os itens. - CPF na nota? - Sim. Quando ela já registrou tudo, pergunta se é no cartão de débito ou crédito. - Débito. - CPF na nota? - De novo, sim. - Debito ou crédito?

Morituri te salutam

Os que vão morrer te saúdam. Era assim que os gladiadores romanos se dirigiam aos césares sentados na tribuna de honra antes de travar pugnas mortais. Para os vencedores, nenhuma alegria, apenas o adiamento da morte certa mais adiante, em outra sessão de luta inglória. Qualquer semelhança com o comércio formal não será mera coincidência.

Terra arrasada

Observando o esquálido movimento de consumidores do Centro Histórico de Porto Alegre, tem-se a impressão de terra arrasada. Só quem sobrevive com danos suportáveis são os informais. O desafio não é apenas abrir com o mínimo de funcionários para o atendimento, o drama agora é caçar consumidores. A renda está escassa. O moral dos comerciantes está mais baixo que ferradura de cavalo.

Por cima do tapete

A Borkar, uma empresa tradicional de tapetes automotivos originais, investiu R$ 1,5 milhão em 2020 no desenvolvimento de uma película adesiva anti-Covid 19 com íons de prata, que tem 99,9% de eficácia contra o novo coronavírus e protege contra a contaminação cruzada em superfícies.

Um mar de trapaças I

É muito difícil para uma pessoa comum escapar de um vírus ou golpe na internet. A habilidade dos criminosos tem o reforço de entender como a vítima em potencial reage ante uma mensagem aparentemente útil. Sem falar nos telefonemas em que o bandido de lá pega o inocente de cá. Mas é na sutileza que ele se diferencia. São especialistas em mente.

Um mar de trapaças II

O macete é disfarçar a mensagem de tal forma que a pessoa pense que pode ser ruim se ela não for avante. Um entre inúmeros exemplos é um aviso envolvendo um grande banco vazado nos seguintes termos: "Pix liberado. Evite multa de R$ 41,02". Observem o detalhe dos dois centavos. Os incautos tendem a acreditar que vigarista não usaria esse detalhe. Então, marcham.

Miúdas

JUSTIÇA suspendeu a reforma da Previdência municipal em Porto Alegre. É bomba de efeito retardado.

