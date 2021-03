Porto Alegre é demais

Pelo segundo ano consecutivo, a semana de comemorações do aniversário da cidade segue medidas restritivas de isolamento social. A imagem da fotógrafa Desirée do Valle prova que, apesar de tudo, o brilho de nossa metrópole continua. Basta contemplar o pôr-do-sol vibrante e inconfundível, recortado pela silhueta familiar e inconfundível na qual a catedral se destaca.

Maçã azeda

O Procon São Paulo multou a Apple Computer Brasil em mais de R$ 10 milhões por ter vendido smartphone sem o adaptador do carregador de energia, acessório necessário e fundamental. Quando se pensa que se viu quase tudo, se descobre que se viu quase nada.

O mais de lá e o menos de cá

O presidente norte-americano Joe Biden disse que os que ganham acima do equivalente de R$ 2,2 milhões por ano podem esperar alta nos impostos. No Brasil, os que ganham menos de R$ 2,2 milhões anuais sempre tiveram essa certeza.

Guerra dos mundos I

Na guerra moderna, os dois lados não pegam mais em armas, usam a internet. É como uma metralhadora giratória: divulgam dados, salários, preferências políticas e até preferências sexuais, largam bombas em forma de vídeos. Dados vazados são usados em uma nova guerra do terror. Vale até granada do passado.

Guerra dos mundos II

A guerra química usada no passado está obsoleta. Há novas armas virtuais de destruição em massa. Vírus da ignorância são pulverizados na rede e compartilhados impiedosamente. Envoltos em mantos de falsas verdades, se espalham mais que nuvens de gafanhotos trazidos da África por correntes de jato.

Rótulo único

A expressão "negacionista" está sendo usada a rodo para todos os que emitem opiniões e até levantam dúvidas sobre o pensamento único que cerca a peste. Foi assim nos anos 1960 e 1970. Bastava divergir do governo que o sujeito era tachado de comunista. Aqui tudo é 8 ou 80.

Paulada alemã

Isolados e fechados, porém...

Os alemães estão praticamente em lockdown permanente. Este é o terceiro isolamento forçado, também pelas nevascas de janeiro e fevereiro. Restaurantes só no delivery. Nem por isso os casos diminuíram. Lá como cá, as vacinas são problema. Repetindo, na Alemanha.

Os três macaquinhos

Desiludidos com preferências políticas, angustiados pelas torrentes contínuas de más notícias e poucas boas, já não é mais incomum saber de pessoas que se fecharam às plataformas clássicas de informação. Não querem ver, ouvir ou falar, como o cartum clássico dos três macaquinhos.

Deu na TV

Doce ilusão

A prefeitura do Rio de Janeiro vai decretar feriado por 10 dias. Essa é nova. É um eufemismo para disfarçar a expressão lockdown. É como envolver vinagre em crosta de baunilha.

De estômago forrado

Ex-presidentes do Banco Central, entre outros figurões, divulgaram manifesto pedindo lockdown em todo o País. Nenhum deles deve sequer conhecer um boteco pé sujo ou lancheira frequentado pelo povo. No máximo, devem ter ouvido falar. Isso se não acharem que lugar que vende pastel, croquete ou sanduba engana-fome é lenda urbana.

A cidade do aluga-se

É preciso estar sentado em um monte alto de dinheiro para preferir ficar com o imóvel fechado, rendendo zero, do que renegociar o valor de aluguel. A cidade está cheia desses casos. O "aluga-se" vai tomando conta de Porto Alegre.