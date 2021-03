em que discutem soluções para a pandemia na Região Sul Não é lógico acreditar que o governador Eduardo Leite (PSDB) tenha tomado a decisão de abrandar as restrições do comércio apenas pela pressão de empresários. Cercado que está de especialistas, não deve ter sido uma decisão tomada de afogadilho ou os contrariando. Na imagem, reunião entre Leite e os governadores de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL), e do Paraná, Ratinho Júnior (PSD),

Sabedoria resumida

Tem pessoa pública que foge de entrevista como o diabo da cruz. Tem pavor que frases capturadas fora do contexto sejam usadas como se fossem um resumo do tema, dispensando a leitura do todo. São poucos os leitores que vão além do título e da manchete. Basta isso para lhes conferir o dom da sapiência.

No altar da vacina

Se o presidente Jair Bolsonaro quiser se reeleger em 2022, vai ter que fazer oferendas no altar de vacina, ajoelhado e rezando para que até a eleição a peste retroceda e que a economia se liberte da areia movediça. Pelo Datafolha, 54% acham que sua atuação na pandemia é ruim ou péssima.

Ministério do Futebol

Governos e clubes de futebol têm muito em comum. Quando o time não vai bem, a direção muda o técnico. No caso, o ministro da Saúde. Mesmo que a culpa não seja dele. É uma maneira de acalmar a torcida.

Demonização precoce

Primeiro lançam a semente do pânico e depois tentam devolver a pasta de dente ao tubo. Porque houve 34 casos de coágulos em 17 milhões de vacinas, a Oxford foi demonizada. Agora, a Anvisa, outras agências e até a Organização Mundial da Saúde (OMS) a exorcizam.

Longe demais

Pós-graduada em Direito do Trabalho e coordenadora de grande escritório em Porto Alegre, advogada resolveu fazer curso de pós-graduação em economia, EAD. Está concluindo o curso, mas nunca se reuniu com o orientador nem sabe o nome dele, sem falar que o trabalho não tinha pé nem cabeça. Esse é mais um relato que atesta a ineficiência do ensino à distância. Essa fatura vai ser alta no futuro.

Historinhas da cidade

Sentado na escadaria da Igreja da Conceição, um rapaz pede dinheiro "pra comprar balinha". Alguém dá dois reais e segue adiante sem entender muito bem o pedido. Mais adiante é ultrapassado pelo pedinte, que entra em um supermercado. Veio a explicação. - Vou comprar balinha pra vender. É um bom marketing. Pessoas que vendem algum produto têm mais chances de ganhar dinheiro. Pelo menos está trabalhando e coisa e tal.

Idoso jovem

A julgar pelos releases que vem de órgãos públicos e das prefeituras do Interior, a mortandade entre os idosos é muito maior do que apontam as estatísticas oficiais dos órgãos de Saúde. Tem idoso de 60 anos, de 62, de 63 e recentemente surgiu um idoso de 57 anos. Isso o governo não vê.

Outra Apae

A vereadora de Porto Alegre Comandante Nádia Gerhardt (DEM) está envidando esforços para que a Capital tenha uma segunda unidade da Apae. A que existe, na Zona Sul, tem capacidade limitada para atender 450 famílias. A luta é encontrar recursos.

Escassez extrema

A falta de chips está afetando não só a indústria de eletrônicos com também as montadoras entre outros setores. O comércio certamente será afetado. A pandemia desorganizou a cadeia de suprimentos e a demanda por smartphones e notebooks aumentou pelo trabalho em casa.

Tudo em casa

Estão surgindo novidades fantásticas nos aplicativos de refeições delivery. Além de não cobrar a entrega, os preços são tão baixos que permitem desconfiar que incluem a lavagem e devolução das embalagens.

Miúdas

OU se aumentava a Selic ou se via o dólar nas alturas. Pecado seria não aumentar os juros.

ou se via o dólar nas alturas. Pecado seria não aumentar os juros. A CHUVA existe! Veio pouca, mas o bastante para se acreditar nela.

existe! Veio pouca, mas o bastante para se acreditar nela. MELHOR filosofia no momento é ir levando para não ser levado.

filosofia no momento é ir levando para não ser levado. TROCARIA tudo que sei pela metade que não sei (René Descartes, filósofo e matemático).

A mutação