Era assim que os gaúchos que curtiam carros se referiam aos seus, especialmente quando já eram rodados e com manutenção e maquiagem nos trinques. O Fiat 147 foi sucesso empolgante a partir do início dos anos 1980. O dono deste caprichou na "tetéia".

Cantares da cidade

Rua Vasco da Gama esquina Tomás Flores, Porto Alegre. Um carrinheiro para na frente de um colega de infortúnio, sentado na beira da calçada. Ele se vira, levanta os dois indicadores e começa a cantarolar "Coisinha do pai", de Beth Carvalho. Apático, o outro nem dá bola. O carrinheiro para a cantoria. - Pô, meu! Qualé?

Diálogos possíveis

Com ar de preocupação, o médico entra no consultório com uma pasta na mão. O espera um paciente despejando aflição por todos os poros. Pálido, sua. - Doutor, me diga logo. Estou com Covid? - Não. O senhor está com outra doença grave. - Graças a Deus!

Horário bom, horário ruim

Um ano de pandemia já permite balizar alguns comportamentos de consumo. Se for ao supermercado que vende refeições quentes, evite o horário entre 11h e 13h, é quando as lojas lotam. Quem busca refeições vai neste horário. Primeira hora da manhã é bom, meio da tarde também. É mais um serviço da página...

Destino final

Talvez seja mais em conta transformá-la em área verde. Esta é a opinião do leitor Milton Telesca Barbosa sobre o destino do prédio em ruínas da antiga Smic, na Osvaldo Aranha junto ao túnel. Entregá-lo para a Ufrgs, como se alvitra, pode não ser uma boa, eis que a universidade têm seus próprios prédios para restaurar.

Café reciclado

Cada vez mais, surgem projetos de recolhimento do lixo gerado pelo consumo para posterior reciclagem. Até o esgoto pode ser reciclado. A Nespresso, pioneira no café em porções individuais, lançou parceria com os Correios para recolher cápsulas. Se uma máquina do tempo trouxesse de volta um carteiro antigo, seria uma batalha para convencê-lo que, em vez de entregar cartas, teria que recolher cápsulas.

Feitiço do tempo

Neste filme de 1993, o personagem de Bill Murray é condenado a viver sempre o mesmo dia. Acorda pelo despertador na mesma hora, no mesmo quarto do mesmo hotel, vê as mesmas pessoas, ruas e paisagens e, por mais que tente, não consegue voltar à vida normal. Eis aí uma boa definição para o trabalho de casa.

Perdidos na poeira

Desde que começou a pandemia, a Organização Mundial da Saúde parece estar no barco da tentativa e erro. Ora usa máscara, ora não usa, como no início de peste. Mesma coisa com superfícies. Antes o vírus estava nelas, agora já não está nelas a ponto de oferecer perigo.

Histórico do PTB

O PTB fundado por Ivete Vargas sempre foi confiável para quem com ele fez aliança. Pois o episódio protagonizado pelo presidente da sigla, Roberto Jefferson, pode botar abaixo essa reputação. Se a debandada prometida se concretizar, como parece que vai, a sigla vai ter que juntar os caquinhos. Partido leia-se seu presidente nacional.

A cor da cara

Partidos, assim como nações não têm amigos, têm interesses. É assim em todo mundo. A diferença é que lá fora eles ficam vermelhos. Aqui não. Cara de pau não muda de cor.

Presidentes do Brasil

Existem vários. O último foi o Centrão, grupo de parlamentares que são o fiel da balança para que o presidente de direito consiga emplacar seus projetos no Congresso Nacional. Outro presidente de fato é o Supremo, que senta na cadeira número 1 a toda hora. Por sua vez, o corporativismo tem mandato eterno. Está sempre de prontidão.

Miúdas

TOZZINIFREIRE promove live hoje, às 9h, sobre os cinco anos do Código Processual Civil.

promove live hoje, às 9h, sobre os cinco anos do Código Processual Civil. LOUCURAS do mercado. Conforme a promoção, carro 0 Km pode custar menos que seminovo.

do mercado. Conforme a promoção, carro 0 Km pode custar menos que seminovo. PARA manter a sanidade nos dias que correm, tem que ter muito autocontrole.

manter a sanidade nos dias que correm, tem que ter muito autocontrole. FIQUE quieto. É assim que crocodilos ganham refeições.

quieto. É assim que crocodilos ganham refeições. CORREÇÃO: percentual de juros na historinha de ontem é de 4.000% e não 400%.



Liquidez relativa