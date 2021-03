Estudar no exterior

The Student World, maior feira de intercâmbio virtual do mundo, acontece no dia 24 de março (quarta-feira da próxima semana), das 16h às 20h. Estudantes e profissionais de todo o Brasil poderão passear por estandes de agências governamentais e de 87 instituições de ensino de 14 países. Os países mais procurados pelos brasileiros para intercâmbio estão confirmados: Canadá, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. A bela imagem mostra a Ponte do Tâmisa em Londres.

Historinhas da cidade

Leitor conta que seu avô teve oficina como "rádio-técnico". Começou no bairro Bom Fim e, no final, mudou-se para a Galeria Santa Catarina. A invasão de camelôs no entorno da galeria, Voluntários da Pátria e adjacências, levou o negócio à bancarrota. A decisão de fechar e se aposentar nasceu no dia em que um guasca reclamou do preço e preferiu deixar o aparelho (um radinho de pilhas) ao invés de pagar o valor do conserto. - Vou ali, atravessar a rua, onde compro um novo, paraguaio, por menos preço!, esbravejou o dito cujo. O velho conta que o maior lucro envolvia a solda de fios rompidos de radinhos de pilha: - Eu gastava 10 centavos e cobrava 5 pilas. O cliente adorava, achava barato, e eu faturava 400%...

Drama dentro do drama

Proprietária de uma loja de produtos veterinários no bairro Independência está desolada. Teve que sair do ponto porque nem a imobiliária nem o dono quiseram negociar o aluguel de R$ 5 mil mensais. Teve que pedir dinheiro emprestado para fazer a mudança para sua casa. - E agora, como faço para viver? - angustiava-se.

Especial de primeira

O serviço do pessoal da enfermagem do Centro de Saúde Modelo, na avenida João Pessoa em Porto Alegre, é de primeira qualidade. As servidoras que atendem no posto de vacinação dos idosos, então, agregam ao profissionalismo bom humor e simpatia. Não se vê muita disso por aí.

Perguntinha

Sãos os vírus que estão ficando cada vez mais perigosos ou são as pessoas que estão ficando cada vez mais fracas? Vide o avanço das alergias.

Golpe da pesquisa

Pessoas estão recebendo ligações supostamente partidas do Ministério da Saúde. A voz ao vivo pergunta se ela pode responder uma breve pesquisa sobre a Covid-19 e casos na família. Isso respondido, pedem que clique no número do protocolo enviado por SMS. Sentiram a truta? Ante a negativa, o "pesquisador" encerra a ligação audivelmente irritado.

E o PTB, hein?

O ataque gratuito que o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, desferiu contra o governo Eduardo Leite (PSDB) e seu correligionário, o vice Ralnolfo Vieira Júnior (PTB), motivou notas de repúdio das bancadas estadual e federal do partido. A bem da verdade, o PTB gaúcho e o presidente nacional da sigla já foram mais apaixonados um pelo outro.

Banho e tosa

As pet shops estão autorizadas a funcionar nas modalidades banho e tosa. Já as barbearias estão fechadas e não podem funcionar. Com os cabelos crescendo sem parar, já tem humano querendo cortar o cabelo em pet shop.

Grades nas igrejas

Leitores opinam que as grades nas igrejas servem para afastar a acumulação de sem-teto e da mendicância. De acordo, mas também por questões de segurança para os fiéis e o próprio patrimônio da igreja em si.

Na defesa do campo

Os advogados Nestor Hein e Leonardo Lamachia foram agraciados, no mês de fevereiro, durante a 31ª Abertura da Colheita do Arroz, em Capão do Leão, com o troféu "Melhores do Campo, mãos que semeiam" pelas suas atuações na defesa do agronegócio e do produtor rural. O troféu entregue a Hein levou o nome de Antônio Vargas Longaray, que foi importante liderança rural. Lamachia foi homenageado com o troféu que leva o nome de Mendes Ribeiro Filho, ex-ministro da Agricultura.

Joga pedra na Geni

Outrora unanimidade, o Judiciário está levando pedradas de todas as camadas sociais. Leva a culpa pelo que deve e pelo que não deve. A vitrine se estilhaça em boa parte pelos pensamentos e atos do Supremo Tribunal Federal, que parece ser um caniço ao vento. Como em todo linchamento, o todo paga pela parte.

Tudo tão estranho I

O deputado estadual Tenente-Coronel Zucco (PSL) lembra que a hipertrofia dos Poderes no Brasil fez com que o STF adquirisse superpoderes, imiscuindo-se no Executivo e Judiciário. A judicialização da vida também contribuiu para o fenômeno. O parlamentar salienta que há outro problema de difícil solução.

Tudo tão estranho II

Ao contrário dos demais Poderes, o Supremo não sofre qualquer tipo de fiscalização ou controle. A única alternativa do cidadão é pedir o impeachment dos ministros, mas a admissibilidade é prerrogativa do Senado. E naquela casa, muitos são investigados e outros são alvos de ações judiciais. Logo...

Miúdas

PREFEITO da Capital, Sebastião Melo (MDB) fala hoje no MenuPoa da Associação Comercial.

da Capital, Sebastião Melo (MDB) fala hoje no MenuPoa da Associação Comercial. ENTRE os grupos prioritários para vacinação esqueceram os caixas dos supermercados.

os grupos prioritários para vacinação esqueceram os caixas dos supermercados. ATÉ na posição, um pouco abaixo da boca dos clientes, elas ficam mais vulneráveis.

na posição, um pouco abaixo da boca dos clientes, elas ficam mais vulneráveis. PASSEANDO pela cidade, uma constatação: como são iguais os prédios novos. Barcelona nem pensar.

pela cidade, uma constatação: como são iguais os prédios novos. Barcelona nem pensar. MUITAS lojas e escritórios de rua estão aproveitando para efetuar reformas.



Lugar perigoso