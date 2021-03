Deus entre grades

Começou quando os velórios nas capelas dos cemitérios tiveram que ser interrompidos devido aos assaltos. O crime não perdoa nem defuntos e seus familiares. Depois foram as igrejas que tiveram que ser gradeadas. A igreja do Rosário, no Centro de Porto Alegre, não escapou. Mesmo antes da pandemia, o perigo morava ao lado. Conclusão: nós é que estamos presos, o crime corre solto.

Dia do Consumidor

Hoje é o Dia Internacional do Consumidor. Dia estranho esse. Pela primeira vez desde que foi criada a efeméride, não dá para consumir. Virou o Dia Do Consumidor Sem Consumo.

A segunda batalha I

Qualquer pessoa medianamente informada está com os cabelos em pé com o surgir de efeitos colaterais potencialmente perigosos de algumas vacinas. Qualquer pessoa desinformada ouvirá o zum-zum de verdades deformadas e ampliadas sobre o assunto.

A segunda batalha II

Se antes já havia temores pelo fato de os imunizantes terem sido produzidos a toque de caixa, imaginem agora. Não adianta esconder o sol com a peneira, haverá resistência crescente e piorada se surgirem mais e novos efeitos colaterais. É uma segunda batalha que terá que ser encarada.

Guerra perdida

É o combate às notícias falsas. Elas vêm de todos os lados e se espalham com velocidade. No final de semana, se espalhou mais rápido que fogo morro acima e água morro abaixo uma informação que um grupo de homens e mulheres com uniformes de hospital estava assaltando prédios a pretexto de aplicar a vacina. E teriam sido cinco casos em um bairro. Como brecar uma frente fria dessas?

Gringo da Uva

Paparico Bacchi foi conferir a qualidade da uva produzida pelo viticultor Sérgio Sachett

Em roteiro pela região da serra gaúcha, o deputado estadual Paparico Bacchi (PL) foi conferir a qualidade da uva produzida pelo viticultor Sérgio Sachett, em Linha Vicentina, interior de Farroupilha. Conhecido como "Gringo da Uva", Sachett diferencia-se por produzir aproximadamente 70 toneladas de uva finas. Sachett também é inventor da técnica de produzir uvas de mesa pelo sistema de cobertura, com todo o parreiral coberto com lonas plásticas.

Esmola por assinatura...

Em alguns bairros de Porto Alegre, surgiu o pedinte por assinatura. Se postam nas mesmas quadras, até conhecem de vista parte dos moradores e os abordam com insistência, geralmente oferecendo algum produto comestível, como balas de goma, certamente com uma central que os abastece.

...marketing de eucalipto

Tal como foi a onda dos vendedores de balas de eucalipto nos ônibus urbanos antes da pandemia. A gurizada entrava em uma parada, contava suas agruras, pedia dinheiro e saia mais adiante, não sem antes dar balinhas de graça para o cobrador e o motorista. Vendiam bem. Marketing bom, causa justa.

Coisas que irritam

Passa um Chevette com mais ferrugem que lata, pneus careca, motorista com o braço displicentemente pendurado para fora da janela, olhando para todos os lados, menos para a frente, e com descarga aberta. É "malandragem" sem noção.

Tristeza de coelho

Se até uma semana antes da Páscoa o tudo fechado não mudar, teremos uma tradição rompida, o presentear da criançada (e adultos) com chocolate em casas especializadas. Ok, os supermercados vão ofertá-los, mas a variedade ficará limitada pelo espaço físico. E a demanda maior terá que ser contida para evitar aglomeração.

Na maciota

A hotelaria de Gramado já vende diárias parceladas em até oito vezes. E a preços bem menores do que antes da pandemia. Até sexta-feira, estabilizou o número de novos casos.

Ué!

Na sexta-feira, as ações da CVC e empresas aéreas saltaram mais que 10%. Como todas dependem do turismo, ora em baixa, o que é que elas sabem que nós não sabemos!

Tríplice aliança

O prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro (DEM), divulgou pelas redes sociais que pretende usar a vacina tríplice viral para combater o vírus. Ampara-se com um estudo feito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Imunizante contra caxumba, sarampo e rubéola diminuiu em 54% as chances de infecção em 430 voluntários.

