Dinheiro de mentira...

...educação de verdade. A proprietária de uma lancheira da Capital criou uma maneira esperta para dar educação financeira para seu filho pequeno e eventualmente ser o dono do negócio mais adiante. Ela ensina o guri a identificar as cédulas de dinheiro. Aos poucos, ele também vai aprendendo a dar troco. Se um fiscal do Estatuto da Criança e do Adolescente visse a cena, sairia berrando "não pode!".

Pechincha

A revenda Via Bella de Caxias do Sul está ofertando um Audi R8 Performance 0 km ano 2021 por R$ 1,55 milhão. O carrão tem 610 cv, freios de cerâmica e acelera de 0 a 100 km/h em 3,2 segundos, com garantia até março de 2023.

Pergunta cabeluda

O colegiado do STF tende a julgar o ex-juiz Serio Moro suspeito na Lava Jato. Ao mesmo tempo, o ministro Edson Fachin deixou as acusações de Lula (PT) derivadas de Moro no zero a zero e bola ao centro. Então, como julgar suspeito um juiz que julgou um caso que foi anulado? Pergunta para o 0800 do Supremo. Resposta mais difícil que nascer cabelo em ovo.

Circulando, circulando...

Cada um com seu cada qual, como diz o povo. A Indonésia adotou uma estratégia inteligente para frear a contaminação pelo coronavírus. Depois de vacinar idosos e o pessoal da saúde, a orientação é simples: quem mais circula tem preferência. Os jovens.

Sobre responsabilidade

Razão quem tem é o deputado estadual Tiago Simon (MDB). Da tribuna da Assembleia Legislativa, falou que os empreendedores têm um sentimento de injustiça porque festas e eventos sem fiscalização aumentaram o contágio, enquanto os comerciantes cumpriam os protocolos com rigor. É forçoso reconhecer a validade desse sentimento, pelo menos a maioria deles.

Perguntinha

O Rio Grande do Sul vem apresentando número de óbitos por Covid-19 superior em torno de 10% em relação a outras unidades da federação. Será que uma das explicações não poderia ser o rigor gaúcho na coleta e tabulação de casos? Qual a eficiência da saúde pública no interior dos interiores do Brasil?

Como assim?

A Trensurb informa que retomou a testagem rápida do vírus nos metroviários, incluindo medição de temperatura. Como assim, retomou? É uma área crítica por ter contato com usuários. E convenhamos, termômetros até a bodega da esquina usa nos fregueses.

Vox populi

De todas as camadas sociais, ribomba uma expressão envolta em razão e parcialidade ao mesmo tempo, quando analisam quem é o culpado pelo alto contágio. "É o povo!", uma das frases mais ouvidas. É a mesma quando se trata da poluição por usos e costumes. O inferno são os outros, como disse o filósofo e escritor francês Jean Paul Sartre.

Falta explicar

Estão dando um monte de explicações sobre a explosão de novos casos de Covid-19, mas não explicam por que não houve explosão quando começou a abrir geral no fim de outubro 2020 em diante, até o dia 25 de janeiro pelo menos. Essa questão já foi levantada pela página na época.

Mais essa

Preços pagos ao produtor na China subiram pela recuperação da economia. Por isso, mercados internacionais temem que a China "exporte" inflação, já que ela abastece meio mundo. Na parte que nos toca, obrigado, mas não precisamos. Já estamos bem servidos com a nossa.

Ansiedade e depressão

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o primeiro do mundo em transtornos de ansiedade e o quinto em depressão, com 9,3% e 5,8% respectivamente. Estudo do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro indica que tofu e pão integral, entre outros, fazem bem à saúde, mas aumentam a ansiedade significativamente. Conclui-se que comer é muito perigoso. Só falta a água fazer mal.

Miúdas

ASTOR Piazzolla, o gênio que reinventou o tango, estaria completando 100 anos hoje.

