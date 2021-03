A força do atacarejo

O atacarejo Via Atacadista, do grupo catarinente Passarela, que em plena pandemia anunciou sua instalação em Farroupilha, já tem local definido. Será às margens da ERS-122, entre o varejo da Tramontina e o shopping de moda Golden Center Atacado. A área, de 16,5 mil metros quadrados, pertence à mesma incorporadora encarregada das obras do novo empreendimento, a Tonin Imóveis. Terá 11,5 mil metros quadrados construídos e 250 vagas de estacionamento.

Bins Ely

Faleceu aos 61 anos devido a complicações derivadas de uma cirurgia Era assim que Eduardo se apresentava e era conhecido.. Apesar da pouca idade, era um colunista social veterano, porque já com 20 e poucos anos mostrava seu talento. Sua afabilidade e educação chamavam atenção e por isso era muito querido.

Fonte Talavera

A Fonte Talavera está sendo revitalizada com recursos privados. Situada em frente ao Paço Municipal, foi doada pelo governo da Espanha. Trata-se de uma obra de arte, com seus ricos azulejos de inspiração mourisca. Já foi quebrada em manifestação de carroceiros. Quem tirou estes veículos - pobres cavalos - de circulação em Porto Alegre foi o então vereador Sebastião Melo (MDB).

Não precisa explicar...

Uma caneta nas mãos certas tem o poder de mudar o destino político de um país. Entretanto, caneta pode muito, mas não pode tudo. A decisão do ministro do STF Edson Fachin libera Lula (PT) para ser candidato em 2022, mas não é a canetada definitiva. O petista será novamente julgado pelas acusações da Lava Jato. O tempo? Só os ministros da Corte sabem. Talvez, nem eles saibam. Uma palavra resume a ópera: barafunda.

...só queremos entender

Expliquem para um ET turista que no planeta Terra existe uma democracia presidencialista em que apenas um homem pode fazer esta mágica. E que um tribunal é ao mesmo tempo investigador, promotor, júri e juiz, tornando-se o poder de fato. São grandes as possibilidades de o ET em corpo humano pensar que para mandar no país chamado Brasil, não se deve almejar a presidência da República e, sim, ser ministro do STF.

Cereja da terceira idade

Ser idoso tem lá suas vantagens. Uma delas, a cereja do bolo, poder fazer gato e sapato e, se condenado for, não ir para o presídio em celas fétidas ocupadas por criminosos vingativos. Curte-se a pena em casa. E por falar em pena, a de Lula pode prescrever, porque ele tem 75 anos de idade.

Princípio de pânico...

...acomete proprietários e funcionários de lancherias e cafeterias cada vez que alguém chega à porta. Até mesmo fornecedores causam temor, tudo porque a fiscalização não perdoa, e multa adoidado se achar que estão servindo freguês. Mesmo que seja para usar o banheiro, o que causa transtorno para população. No Centro Histórico de Porto Alegre, o único recurso é o Mercado Público. Puxa vida, nem xixi não se pode mais fazer?

Dias de alegria...

Existem três dias especiais no mês em que o movimento nas lotéricas e compras no comércio ou lancherias aumenta muito. Dia 1º, porque é a virada do cartão; dia 5, porque é dia de pagamento para boa parte da população; e dia 10, por ser dia de pagamento da maior parte dos celetistas. É quando os bolsos estão menos vazios.

...e de tristeza

Por isso mesmo, essas datas são as preferidas pelos assaltantes e vigaristas. Deu mole, marchou: se for idoso ou mulher, é pior ainda, alvo preferencial. Repetindo o que a página registrou na semana passada, o entorno do Mercado Público e Largo Glênio Peres viraram área azul do Crime S.A., que nas últimas semanas voltou a mil.

Doação

O Rotary Club de Porto Alegre - Lindóia entrega hoje, às 15h, em reunião virtual, 23 cadeiras de rodas especiais à Casa do Excepcional Santa Rita de Cássia. O aporte foi de US$ 30 mil. As cadeiras garantem adequação postural para melhorar a qualidade de vida de crianças, adolescentes e adultos com comprometimentos físicos, psicomotores e neurológicos.

Miúdas

EM muitos aspectos, o fundamentalismo guasca se assemelha ao fundamentalismo religioso.

muitos aspectos, o fundamentalismo guasca se assemelha ao fundamentalismo religioso. AMBOS estão ancorados no mesmo princípio: crê ou morre. Duvidar é crime.

estão ancorados no mesmo princípio: crê ou morre. Duvidar é crime. CAMELÔS da Rua da Praia fogem dos fotógrafos como o diabo da cruz. Às vezes com agressividade.

da Rua da Praia fogem dos fotógrafos como o diabo da cruz. Às vezes com agressividade. MAS até chocolate não se pode mais vender em loja? E por que em supermercado pode?

até chocolate não se pode mais vender em loja? E por que em supermercado pode? AQUELES a quem os deuses querem destruir enlouquecem primeiro (Eurípedes, século V a.C)

A guerra na mente