Tá nervoso? Vá pescar

O adesivo com estes dizeres tão comum em automóveis originalmente é a resposta silenciosa para quem quer ultrapassar outrem. Nos tempos que correm, é uma boa terapia para quem é chegado em vara de pescar. Então, vá à Reserva do Pesqueiro, em Sapucaia do Sul. Mesmo sem caniço.

Outro perigo

O coronavírus é um perigo e, para evitar a propagação, fecha-se tudo que não for essencial entre 20h e 5h. Mas aí vem outro perigo. Com a falta de movimento, cresce a insegurança noturna pelas ruas vazias, sem falar em arrombamentos e ou tentativas de invasão.

E um exemplo

Em três dias sob o novo decreto, dois episódios em uma quadra na rua Miguel Tostes, entre Vasco da Gama e Casemiro de Abreu. Na primeira noite, a invasão de um bar, que estava fechado. Depois, noutro dia, por volta das 23h, a tentativa de invasão de apartamento de um prédio baixo. Menos mal que o invasor foi visto pelo morador quando já escalava a sacada, e desistiu.

As maçãs podres

Lideranças do Congresso Nacional continuam a árdua tarefa para a qual são predestinados: mais atrapalham que ajudam, a não ser que ganhem benesses. Dirão que nem todos são assim, o que é verdade, mas é a velha história de uma maçã podre contaminando todo barril.

Afobado come cru

O ministro da Economia, Paulo Guedes, sumiu dos noticiários. Alguns apressadinhos achavam que ele viraria fritada. Coisa alguma. Está na proa das negociações com o Congresso Nacional.

A queda

A recente pesquisa CNT/MDA, da Confederação Nacional do Transporte, mostrou que, em termos pessoais, a aprovação de Jair Bolsonaro caiu de 52% para 44%, e a rejeição aumentou de 43% para 51%. Para quem pensa em reeleição, este último dado é assustador.

Eu fora I

Quando lá atrás o governo se recusou a fechar negócio com a vacina da Pfizer, pelo menos uma exigência fazia sentido. Caso surgissem problemas posteriores, quem responderia por ações decorrentes do fato seria o governo brasileiro e não a farmacêutica, como informa o jornalista Carlos Brickmann, do blog www.chumbogordo.com.br. Convenhamos, nem Pôncio Pilatos lavou tanto as mãos.

Eu fora II

A essa altura do campeonato o panorama vacinal está muito confuso. A julgar pelo que dizem os especialistas, as vacinas não teriam a eficácia original com as novas variantes. Os laboratórios não são transparentes e isso causa muita preocupação. Algumas estão fazendo "puxadinhos" para superar essa deficiência, mas é só o que se sabe.

De volta ao passado

A ideia do governo de obrigar os postos a detalhar os impostos no preço final dos combustíveis já foi prática em todo o comércio, no tempo da nota fiscal física. Até num simples lanche discriminava-se o percentual de composto. Nem por isso o consumidor deu bola aos exageros fiscais.

Outra do seu Clovis

Seu Clovis não descansa e segue lançando novidades. A Tramontina lança o Monde Filter Plus, misturador monocomando 3 em 1 que agora acompanha um filtro da 3M para oferecer água filtrada na pia da cozinha.

Vocação para o defeito

A queda de qualidade dos eletrodomésticos é tamanha que, hoje, você precisa dar graças a Deus se não adquirir um com defeito de nascença.

Novo horizonte

O BRDE realizou sua primeira operação no mercado de capitais. "Ao efetivar a venda de R$ 10 milhões em Recibos de Depósitos Bancários (RDBs), o banco faz sua estreia na emissão e oferta de títulos em um projeto piloto que prevê captação global de R$ 30 milhões. A ida ao mercado através da emissão de RDBs faz parte da estratégia do BRDE", informou o diretor de Planejamento, Luiz Corrêa Noronha.

Da barraca ao barraco

Vai ser muito difícil conter a desobediência civil com as novas regras e restrições para evitar o coronavírus. No ano passado, o medo obrigou à resignação: agora, a população já tomou o gostinho da abertura noite adentro. Não tem como botar o gado de volta à mangueira.

Avanço lateral