Balança mas não cai

De férias em Gramado no fim do ano, o ministro Onyx Lorenzoni (DEM) visitou o SkyGlass de Canela. Na época, a imprensa do centro do País especulava que ele poderia deixar o governo para permitir que o presidente pudesse remanejar cargos de olho na votação das reformas. Mas Onyx não só não deixou o Planalto, como foi promovido a ministro da Secretaria-Geral da Presidência. O vidro debaixo dele é sólido.

Enxugadores de gelo

A vida do policial civil ou militar é basicamente enxugar gelo. A chefe de Polícia, Nadine Anflor, se queixou da decisão judicial que liberou quatro pessoas fortemente armadas e definitivamente "do mal" 24 horas depois de presas. Essa é uma questão recorrente, histórica, no Brasil inteiro. E também historicamente, somos prisioneiros do Crime S.A. Este é um país em que falta fazer tudo.

Os poderosos

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), é de Alagoas. O primeiro vice-presidente, Marcelo Ramos (PL), é do Amazonas. O segundo vice, André Paula (PSD), é de Pernambuco. O primeiro secretário, Luciano Bivar (PSL), é de Pernambuco. A segunda secretária, Marília Arraes (PT), é de Pernambuco. Estão vendo como o Nordeste e o Norte dão as letras?

Feliz aniversário

A Associação Comunitária Imbé - Braço Morto completa 36 anos de luta pelas questões primordiais do município. Foi criada devido ao ataque do meio ambiente, tais como aterramento de lagoas, retirada de areia da praia, inexistência de diretrizes imobiliárias e licenciamento de bares e restaurantes em locais impróprios.

Convite para enterro...

Das praias como eram até os anos 1980, pouco mais, pouco menos. O lado bucólico, os lugares de encontro de veranistas que só se viam uma vez por ano, os chalés de madeira, famílias tomando chimarrão no gramado em frente, até o siri no dedão, o puxa-puxa vendido por nativos, tudo foi para o espaço, literalmente. O cimento vertical tomou conta.

De volta ao ninho

Candidato a prefeito de Caxias do Sul pelo Podemos na eleição do ano passado, o jornalista Antônio Feldmann está voltando ao MDB. Feldmann foi assessor e chefe de gabinete do ex-governador José Ivo Sartori, quando o líder emedebista era deputado estadual e federal.

A filosofia do pote

Em roda de empresários em cafeteria do bairro Moinhos de Vento, alguém comentou que um amigo havia aberto duas operações, uma de roupas para bebês e outra de cosméticos para mulheres. Ante alguma surpresa pela opção de dois ramos tão diferentes, ele explicou. "Nenê cresce e precisa de novas roupas, e o pote do creme termina no fim do mês."

Caindo na real

Gramado sempre foi conhecida pelas diárias salgadas na hotelaria local, preços de Nova York e outros destinos turísticos de ponta. Pois a pandemia mudou tudo. O site Meu Destino informa que há pacotes saindo de São Paulo com parte aérea e três dias por R$ 433,00 e por R$ 610,00.

A rocha americana

Para os que ainda acham que os Estados Unidos tiveram um abalo constitucional quando da invasão do Congresso por fãs do ex-presidente Donald Trump, basta ver como está sendo levado seu segundo processo de impeachment no Senado. O fato é que o sistema eleitoral americano conseguiu eleger seu 46º presidente sem nenhuma interrupção do sistema democrático desde a independência do país, em 1776. Já abaixo do Equador...

A tragédia brasileira

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua do IBGE mostrou que o atraso ou abandono escolar atingiu, em 2019, 12,5% dos adolescentes de 11 a 14 anos, 28,6% na faixa etária de 15 a 17 anos, e 75% dos jovens de 18 a 24 anos. Em 2019, notem bem, antes da pandemia.

Vai daí que...

...a deputada federal Renata Abreu (Podemos- SP) entrou com projeto juntamente com 17 deputados visando dar auxílio financeiro para famílias carentes para que possam propiciar educação para seus filhos. Boa ideia, mas de onde sairá o dinheiro?

Miúdas

O PROBLEMA dos sem-teto morarem embaixo dos viadutos não é o problema.

Os reis importados