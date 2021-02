De restaurante a quadras de tênis

Essa bonita área verde na rua 24 de Outubro, defronte à Hidráulica Moinhos de Vento, oficialmente tem o nome de Parque Tenístico José Montaury, embora, além das quadras, também tenha uma pracinha para crianças. No final dos anos 1980, havia ali o Restaurante Nalopeon, de Napoleon Kristakis, dono da Churrascaria Quero-Quero e do restaurante de mesmo nome, na subida da Otávio Rocha.

Do milhão para o bilhão I

A Caixa Econômica Federal pode lançar em julho uma nova modalidade de loteria, que se soma às 11 existentes, a Mais Milionária, nome meio esquisito. A ideia é pagar prêmios semelhantes às loterias dos Estados Unidos, equivalentes a um ou mais bilhões de reais quando acumuladas. O apostador não quer "merreca, quer muito". Mas não vai ser bolinho.

Do milhão para o milhão II

Serão dois setores no mesmo volante. No primeiro, o apostador terá que acertar seis dezenas entre 50 e, no segundo, terá que cravar dois números, total de oito dezenas. Segundo o matemático porto-alegrense Davi Castiel Menda, a chance de acerto é de um entre 238.360.560, cinco vezes mais difícil que a Mega Sena.

CPF retroativo

Estima-se que vazaram 223 milhões de CPFs em janeiro, o que pode parecer estranho, porque o Brasil tem 210 milhões de habitantes, e uma parte não o tem. Só que a contagem inclui CPFs de pessoas falecidas. De onde se conclui que mesmo morto, o brasileiro escapa das fraudes.

Só que...

...vazamento de dados pessoais já era realidade desde o início da informatização, mesmo antes da internet, nos anos 1970. Lembram do tempo em que as caixas de correspondência viviam abarrotadas de propaganda e nos perguntávamos de onde diabo acharam nosso endereço?

Os fugitivos

A explosão imobiliária durante a pandemia mostra que tem muuuito dinheiro por aí, mesmo levando em conta que parte fugiu dos fundos de renda fixa. E com juros de 2% que mal cobrem metade da inflação, a torneira vai continuar aberta.

Os muy amigos

O Centrão de 2021 já existia nos anos 1980, durante o governo José Sarney (MDB). Trata-se de um grupo intrapartidário de parlamentares que tinha e ainda tem um só mandamento não escrito, "é dando que se recebe", para se aliar ao governo se o mandamento for cumprido, ou deixá-lo no pincel se houver titubeio.

Vocação para o desastre

A ação que o STF vai julgar no dia 18 sobre a extensão do auxílio-doença pode causar um impacto de R$ 19,9 bilhões em 10 anos e quase R$ 90 bilhões em 30 anos. O Brasil tem vocação para quebrar. Cada vez que o governo passa um pente nem muito fino no auxílio-doença, em vez de cabelos saem cobras e lagartos.

O vizinho resolve

O Judiciário determinou nova eleição para a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores da Capital, eis que partidos não contemplados entraram com ação. É a monótona repetição de um fato incrível, que se tornou rotina, um Poder que se vale de outro para resolver questiúncula internas. É como um marido pedir ajuda ao vizinho para resolver seus problemas conjugais.

Generosidade gaúcha

O Programa Troco Amigo da Panvel Farmácias arrecadou no último ano o total de R$ 2,65 milhões, superando em 40% o valor de 2019. Também em 2020, para ajudar no combate ao coronavírus, a rede lançou uma edição especial da campanha, o Troco Amigo - Covid-19. A empresa entrou com R$ 1 milhão. O HPS recebe sua parte hoje e a Santa Casa, amanhã.

Bento na frente

A prefeitura de Bento Gonçalves larga na frente e lança um aplicativo que possibilita o pagamento do IPTU em dois toques. O app "atende.net" está disponível para Apple e Android. Permite consultar também outros detalhes do imposto.

Verdade explosiva

A crença de que automóvel elétrico é movido a energia limpa não é bem assim. Para começar, ele é fabricado igual a um carro comum, exceção do motor. Os sistemistas agem da mesma forma. Os caminhões cegonheiros os transportam de forma igual para as revendas. Verdade que a descarga do motor a explosão dos carros tradicionais é poluente. Dando esse desconto, mas botando mosca na sopa: o destino final das baterias dos carros elétricos.

2022 a pleno

O ano começa com as articulações políticas a mil pelo Brasil. Mas já pensando na eleição de 2022. Um exemplo é a saída do ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia do DEM. A briga no partido e sua recolocação em uma nova sigla passam pela eleição.

Miúdas

ESTUDO da Feevale mostra que 30% dos soropositivos para a Covid-19 não têm febre

da Feevale mostra que MAIOR desejo das praças de alimentação dos shoppings é ver novamente os cinemas lotados.

desejo das praças de alimentação dos shoppings é ver novamente os cinemas lotados. RUMOR que o BTG está indo para as compras. E não é guaipeca nao, é cachorro grandalhão.

que o BTG está indo para as compras. E não é guaipeca nao, é cachorro grandalhão. EMPRESÁRIOS locais estão certos de que a inflação vai recrudescer neste 2021.

locais estão certos de que a inflação vai recrudescer neste 2021. SANTANDER vai leiloar 63 imóveis no dia 25, parte no Rio Grande do Sul. O martelo será batido pela Frazão Leilões.

Em fase de crescimento