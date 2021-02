Fauna e flora

Marcelo Messias tem formação jurídica, mas é versátil porque é profissional da área de cerimonial e protocolo. Há algum tempo, fez curso de fotografia no Senac e nunca mais parou de retratar o mundo ao seu redor. Ele se especializou em imagens da fauna e da flora do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. "Momento Linear" é sua obra de estreia, totalmente autoral. Informações: (51) 99844.1260.

O sumiço das churrascarias I

Estariam as churrascarias desaparecendo? Leitor de Gravataí conta que por lá elas escasseiam, as pizzarias dominam a tal ponto que para comer um bom assado ele precisa se deslocar a Porto Alegre. Como a Historinha de Sexta contou, só a rua Marechal Floriano tinha três: hoje, não há mais nenhuma churrascaria em todo o Centro Histórico de Porto Alegre.

O sumiço das churrascarias II

Fato é que as pizzarias tomaram conta. Além delas, a correria do dia-a-dia obriga assalariados a comer em tempo exíguo, então, dê-lhe xis ou assemelhados. No passado, dispunha-se de duas horas para almoçar. Sem falar no preço. Há que considerar também que o Centro morre depois das 20h. Churrascaria, hoje, é no bairro.

Substituto do asfalto...

O prefeito de Sapucaia do Sul, Volmir Rodrigues (PP), reuniu-se com representantes do Sindicato dos Depósitos, Distribuidores e Comerciantes de Areia (Sindareia-RS). No encontro, na semana passada, foi apresentado o projeto Solofix, nova tecnologia de estabilizador de solo e substitutivo de asfalto. Segundo o diretor do sindicato, Claudenir Delias, o produto é 100% ecológico, tem baixo custo e durabilidade maior do que a pavimentação tradicional. Vai ser testado na cidade.

...testado em Sapucaia

Já foram feitas várias tentativas de substituição do asfalto na última década, algumas bem promissoras, inclusive uma que aproveita as cinzas do carvão gerado nas termelétricas. Por um motivo ou outro, a ideia não se concretizou, talvez por exigir adequação para as máquinas usadas no sistema tradicional, adaptadas para usar o piche da Petrobras. Agora, é torcer para que os testes deem certo.

Spaan pede ajuda

A Sociedade Porto-alegrense de Auxílio aos Necessitados (Spaan) solicita a ajuda da comunidade para a doação de roupas masculinas. Os itens mais são necessários são camisetas, bermudas de moletom e tactel, principalmente nos tamanhos G e GG, além de toalhas de rosto e lençóis para cama de solteiro. Informações: (51) 3247-7400.

Útil ao agradável

Uma senhora avisou a sogra que era forte a ressaca nas praias do Litoral Norte. Disse que era para ela ver como a natureza é surpreendente. Mas há outra mensagem embutida: não venha, afinal, sogra é sogra.

Pioneirismo

Porto Alegre será a primeira cidade brasileira a ter unidade do projeto Brasil em Campo. O anúncio da implementação foi feito pelo ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni (DEM). O programa, que possui investimentos federais, municipais e da iniciativa privada, tem o objetivo de implantar um equipamento esportivo que abriga campos de futebol de grama sintética, pista de atletismo, quadras poliesportivas, espaços para eventos, vestiários, área de administração, loja e lanchonete.

Dupla ação

Presidente da Frente Parlamentar de Imunização, o deputado federal gaúcho Pedro Westphalen (PP), que também é médico, tem sido um grande defensor do avanço da vacinação contra a Covid-19, com vacinas já testadas em outros países. Para ajudar um dos setores econômicos mais atingidos, Westphalen foi eleito diretor da Frente de Apoio ao Varejo.

Economia de São Gabriel

Crítico do fechamento total de empresas no início da pandemia, o prefeito de São Gabriel, Rossano Gonçalves (PL), comemora os resultados da economia local. O município encerrou 2020 com saldo positivo de 351 vagas de emprego geradas.

Mas e a Covid-19?

Em relação aos casos de Covid-19, há um registro de queda importante na cidade. Na quinta-feira, dia 4 de fevereiro, foram registrados 135 casos ativos. Um mês antes, dia 4 de janeiro, havia o registro de 588 casos.

Medo da vacina

Parte da população não-idosa tem receio de se vacinar por temer não reações pontuais, mas efeitos no longo prazo. A história recente mostra que vários medicamentos e vacinas geraram sérias consequências mais adiante, anos até. Há um argumento adicional. Vacinas para a Covid-19 foram feitas a toque de caixa, em vez de até 10 anos de pesquisas e testes adicionais.

Alvo: conhecimento

A vereadora de Porto Alegre Fernanda Barth (PRTB) protocolou requerimento em que propõe a criação da Frente Parlamentar Brasil-Israel, na Câmara Municipal de Vereadores. A ideia é focar no conhecimento e tecnologia. Nesse quesito, Israel tem muito a oferecer.

Anfac 39 anos

A Associação Nacional de Fomento Comercial (Anfac) promove a palestra "Vida pós-pandemia" do filósofo Luiz Felipe Pondé para filiados e convidados na quinta-feira, às 14h30min, quando a entidade comemora 39 anos. O evento será virtual e gratuito, pela plataforma Zoom. Inscrições pelo e-mail [email protected]

