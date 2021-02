A batalha dos porongos

Há anos instalado na avenida Independência, em Porto Alegre, seu Vilmar toca sua vida vendendo porongos para confeccionar cuias de chimarrão, que cultiva em sua rocinha em Eldorado do Sul. Ele as vende por cerca de R$ 15,00 em média. Vilmar diz que as vendas estão fracas. Pudera, tem até cuia de plástico no mercado, o que é um atentado tradicionalista.

Loucuras em Tramandaí...

A prefeitura do município de Tramandaí enviou os carnês do IPTU com desconto de 12% para pagamento até 29 de janeiro, e com 8% de desconto para pagamento em fevereiro. Um contribuinte foi à prefeitura para mostrar que o recebeu depois do dia 29, então, queria a ampliação do prazo por alguns dias.

...ou o efeito maresia

Agora puxem uma cadeira confortável e sentem para ouvir a explicação da prefeitura. Como todos os contribuintes receberam os carnês depois do dia 29, só lhe restou cancelar os 12%, e dar desconto só de 8% pagando em fevereiro. Deve ser alguma coisa na maresia, só pode.

O dinheiro que vem do frio I

Entre outras particularidades, o novo hotel Laje de Pedra, em Canela, não terá como foco o turista doméstico e, sim, o internacional. Para isso, a localização privilegiada do empreendimento, bem próximo do aeroporto de Canela, apto a receber jatos executivos.

O dinheiro que vem do frio II

Toda aquela região está sendo alvo de empreendimentos impressionantes, como a recém inaugurada plataforma de vidro que se projeta sobre o Rio Caí no Vale do Quilombo. Em Gramado, o Centro Esportivo Gramadense inaugura em 2022 um estádio multiuso.

Natal Luz

Foi lançado o livro comemorativo dos 35 anos do Natal Luz de Gramado. A publicação é fruto de cuidadosa pesquisa feita nos arquivos dos fotógrafos Leonid Streliaev e Cleiton Thiele ao longo de todo esse tempo. De 65 mil fotografias, foram selecionadas 330. Mais informações no [email protected]

Propaganda em máscaras

Aos poucos, as empresas estão colocando mensagens publicitárias ou suas logomarcas nas máscaras. Aparentemente é uma boa, mas só aparentemente. É como botar mensagens publicitárias em parachoques de traseiras de caminhões. Nunca se bota propaganda atrás de uma coisa que irrita. Nas máscaras, a irritação vem da frente.

Bom para trabalhar

A Unimed Federação/RS está entre as melhores empresas para trabalhar no Rio Grande do Sul. O reconhecimento foi na categoria médio porte e o ranking foi divulgado recentemente pelo GPTW (Great Place to Work For All). O gerente de Gestão de Pessoas, Rodrigo Lima, observa que a cooperativa trabalhou forte na valorização das pessoas, principalmente em segurança e bem-estar.

Estágio avançado

No bom sentido. O Rio Grande do Sul é um dos estados que se encontra em estágio mais avançado no processo de implantação da Transformação Digital (TD) na administração pública, aponta a pesquisa "Tendências na Transformação Digital em governos estaduais e no Distrito Federal do Brasil". O levantamento foi realizado pelo BID em parceria com Grupo de Transformação de Pesquisas dos Estados.

Direto da militância

Ao celebrar a posse de Gabriel Souza no comando da Assembleia Legislativa, o presidente da Juventude Gaúcha do MDB, Ivan Maurina, lembrou que o parlamentar é mais um egresso da militância jovem do partido à frente do Parlamento gaúcho. Além de Gabriel, o deputado Edson Brum detém a mesmo feito ao conduzir os trabalhos do Palácio Farroupilha em 2015 - ano em que o MDB liderou o Legislativo pela última vez.

Miúdas

FESTIVAL de imprudências no feriado de Navegantes. Respeito ao sinal vermelho está em extinção.

de imprudências no feriado de Navegantes. Respeito ao sinal vermelho está em extinção. SENADO pagou R$ 1,8 milhão de horas extras entre abril e novembro de 2020.

pagou R$ 1,8 milhão de horas extras entre abril e novembro de 2020. AREOPORTO de Dubai oferece pacote turístico para vacinação contra a Covid-19.

de Dubai oferece pacote turístico para vacinação contra a Covid-19. ISSO chama-se fazer limonada de limão. A dor ensina a gemer.

chama-se fazer limonada de limão. A dor ensina a gemer. LAVA Jato do Paraná termina após sete anos e 79 operações.

Jato do Paraná termina após sete anos e 79 operações. SAUDAÇÃO de sem-teto após receber uns trocados: "fique rico e volte".

Papai vírus