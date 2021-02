Doação de livros

O prefeito de Sapucaia do Sul, Volmir Rodrigues (PP), teve motivos para sorrir: a escritora Eny Allgayer fez a doação de 800 livros para o município. O acervo será dividido entre as escolas de Sapucaia e a Biblioteca Municipal Euclides da Cunha. Participaram ainda da solenidade a vice-prefeita de Sapucaia, Imília de Souza, e o secretário municipal da Cultura e Turismo, Marcelo Veríssimo.





'Tira o retrato do Velho'

neste link . O repórter Marcus Meneghetti, que acompanha a Assembleia Legislativa, fez uma observação interessante. O quadro de Getúlio Vargas, que estava há mais de uma década na Sala da Presidência, foi substituído pelo conjunto A Saga Farroupilha, de Guido Mondin, na gestão do deputado Ernani Polo (PP), que deixa hoje a presidência do Parlamento. O sucessor, Gabriel Souza (MDB), ainda não sabe como ficará a nova configuração dos quadros. Matéria



Renovação

De uma certa forma, a mudança também tem impacto nos textos de divulgação enviados pela Assembleia. Colunistas não aguentavam mais receber fotos do presidente da Casa recebendo algum convidado, acompanhada de um texto que invariavelmente começava com "Sob o olhar atento de Getúlio Vargas..." O release não agradava nem o doutor Getúlio mais.

Reforma da Previdência...

Na volta dos trabalhos legislativos na colenda, na segunda-feira, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), anunciou o envio do projeto de reforma da Previdência municipal. Melo citou que os funcionários públicos da Capital podem se aposentar a partir de 55 anos (mulheres) e 60 anos (homens).

...e o rombo

O prefeito estimou que o município terá de aportar R$ 1,5 bilhão se a reforma não for feita neste ano. E já falta recurso para tapar buraco, criar vagas em creches e investir na saúde, argumentou. Melo também apresentou o projeto para a quebra do monopólio da Procempa (Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre).

Mudanças imobiliárias I

O mercado imobiliário está cheio de ofertas de prédios comerciais à venda, mas pedem valor que em tempos normais já seriam inflacionados. Prédios comerciais mais antigos, tipo escritório, e salas estão sendo oferecidos por preços fora da realidade. O sistema de coworking liquidou com eles, sem falar na redução causada pelo trabalhar em casa. No Centro Histórico de Porto Alegre, há pelo menos quatro ofertas de prédios inteiros na casa de dezenas de milhões de reais.

Mudanças imobiliárias II

A bola da vez são terrenos ocupados ou não em áreas nobres para prédios de alto padrão, na casa de

R$ 5 milhões para cima, ou em bairros que permitam construção de torres com metragens baixas, impensáveis há 30 anos ou mais anos se considerarmos os valores pedidos hoje. Piscinas, salões de festas, academias, playground e jardins são chamarizes de vendas. Todo mundo gosta de dizer para amigos ou parentes que tem piscina em casa.

Pobreza ferroviária

Tramita no Senado Federal proposta que objetiva atrair mais investimentos para as ferrovias. Segundo estudos da Confederação Nacional da Indústria de 2018, o mais recente (!), 30% da extensão das ferrovias estão inutilizadas, e 23% têm restrições operacionais. Que país triste esse. E dizer que no tempo de Dom Pedro II tínhamos até um trem elétrico no Rio de Janeiro.

Bobagem pensada

Nos anos 1950, os trens Minuano da Viação Férrea do Rio Grande do Sul (VFRGS) permitiam ir de Porto Alegre a Caxias do Sul em luxuosos vagões Pullman. Em 1974, os trens húngaros da Rede Ferroviária Federal faziam Porto Alegre-Uruguaiana passando por várias cidades. Tinham ar-condicionado e serviço de bordo a cargo das "ferromoças". Tudo foi para o espaço. Não foi bobagem de improviso, foi bobagem pensada.

Jardim de germes

Em vez de álcool gel, não seria melhor álcool líquido de 70o? Depois que o álcool evapora, só fica o gel que é sonho de consumo dos germes. É quase uma Placa de Petri para cultura de microorganismos.

O exemplo de Israel

Já na segunda dose com o imunizante da Pfizer, Israel viu o número de casos de Covid-19 despencar 60%. Certo, é um povo ordeiro que pensa no coletivo. Um executivo gaúcho que visitou um kibutz ficou admirado com a produção de laranjas de alta qualidade, isso que eles têm pouca água.

Por falar em qualidade...

Ficamos imaginando se os bilhões de dólares que financiaram o terrorismo extremista islâmico tivessem sido aplicado em educação, pesquisa e tecnologia, como seria outra a realidade dos povos árabes.

Definição perfeita

As fake news causam problemas de toda ordem e em todos os segmentos da atividade humana, em grande parte espalhadas por pessoas que acreditam em chifre em cabeça de cavalo e lobisomem. Nos últimos dias, até as bolsas foram afetadas por essa praga que nunca terá vacina. O economista Sidnei Souza Nehme, da NGO Câmbio News, define as falsas notícias como tormento contemporâneo.

Moda, vagaba