A entidade que se reinventa

No seu terceiro mandato como presidente da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), Paulo Afonso Pereira reinventou a entidade. Criou o Núcleo de Inovação (grupo na foto), que parte de um ovo de Colombo, pensar de dentro para fora usando a experiência acumulada dos diretores. Parece o óbvio, mas como escreveu Saint Exupéry, o essencial é invisível aos olhos.

O grande Paulo Vellinho

A outra iniciativa não poderia ser mais oportuna para destacar empresas e pessoas do Rio Grande do Sul: foi criado o Prêmio ACPA Paulo Vellinho . Tudo a ver. É fazer uma homenagem em vida a uma das pessoas mais amáveis e queridas do Estado, sem falar no Paulo empresário inovador. Paulo Afonso contou que foi estagiário da Springer e foi o seu xará quem mais o incentivou. Isso é lealdade e gratidão.



Made in Brasil

A liberação do insumo básico para a produção de vacinas pela China acalmou espíritos mais afoitos que achavam que isso não seria possível, especialmente pelo comportamento do Itamaraty. Evidentemente que houve negociações diplomáticas, mas o desfecho feliz tem uma grande causa: a China tem investimentos consideráveis para virar as costas ao Brasil. A começar pela energia. Sem falar no 5G.

Bem baratinho, freguês

São tantas as vacinas já desenvolvidas ou em fase de desenvolvimento que, em um futuro próximo, pode acontecer como nas feiras livres: à medida que a hora de encerramento se aproxima, os feirantes baixam o preço das frutas para não perder tudo.

Prioridades

Pacientes com câncer em geral devem receber prioridade no programa de vacinação, pois necessitam de acompanhamento frequente com exames de imagem e laboratório, e visitas assíduas a serviços de saúde. A posição é do oncologista Carlos Barrios, do Grupo Oncoclínicas.

O tempo ao tempo

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prevê vacinação em massa, com consequente refluxo de contaminações até o verão. Se a poderosa nação norte-americana precisa desse prazo, não se pode cobrar a vacinação em massa no Brasil para ontem. Mas como o presidente Jair Bolsonaro é culpado até por unha encravada, a cobrança é implacável.

A luz que incomoda

A moda de colocar holofotes nos painéis de propaganda na Estrada do Mar por si só já é um atentado visual, piorado por lâmpadas desreguladas. A consequência é quase como um farol alto para os motoristas que trafegam à noite. Caso o órgão responsável notifique os responsáveis, o prazo dado para a contestação e correção fica para depois do veraneio.

Rachas e placas

Os rachas nas avenidas Central e Paraguassu, em Atlântida, são uma constante, para preocupação de outros motoristas e moradores. Para piorar, as placas Mercosul dificultam a memorização das letras e números, além de não constar o nome da cidade. É incrível como neste país se criam dificuldades em vez de solucioná-las.

Fala a EPTC

Sobre queixa de leitor em relação à descida da avenida Nilópolis, logo depois da Praça da Encol, a EPTC informa que em 2020 houve 18 acidentes no local, praticamente a metade do que foi registrado em 2015, quando foram registrados 34. Sobre o gradil junto à ciclovia, foi retirado após ser danificado em acidente, em novembro do ano passado, e será recolocado.

Estão a nos dever

Faz horas que a teledramaturgia brasileira não conta uma boa história nas novelas, Globo em especial. Hoje, é tudo pelo social com viés político-ideológico carregado no ranço. Para quem já levou ao ar O Bem Amado e Saramandaia, é um retrocesso e tanto. O telespectador está com saudade do Sinhozinho Malta e de Paulo Gracindo.

