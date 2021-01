A felicidade é uma planta

Planta não precisa de muita coisa para ser feliz, e por extensão, alegrar os passantes. Basta água, carinho e manutenção. Este jardim espichado fica na rua Ramiro Barcelos, na quadra entre a André Puente e o final da Independência. Nestes tempos de canícula, espalha frescor no trecho da Capital.

Feliz aniversário

O Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) completa hoje 100 anos de existência. O IAB é entidade mais antiga das arquitetas e dos arquitetos brasileiros.

A locomotiva do Brasil

Era assim que chamávamos São Paulo em décadas passadas, válido até hoje. Ontem a cidade completou 467 anos e foi feriado por lá. Os mercados também pararam. Fazer o quê. Manda quem pode, obedece quem precisa.

Segura peão

Já há algum tempo, o governo da China manifestou contrariedade com os gastos das dezenas de bilionários do país, parte dos quais fez enorme fortuna em relativamente pouco tempo. Estas pessoas desobedecem uma cláusula pétrea dos muito ricos históricos, a de não ostentar. Veja-se o comportamento dos muito ricos brasileiros, com algumas exceções. Novo rico se deslumbra. Quem nunca comeu mel...

Queixa de leitora

O trecho da rodovia entre Carlos Barbosa e São Vendelino está em grande parte sem pintura nenhuma demarcando as pistas. Além disso, existem buracos em trechos que parecem há pouco terem sido recauchutados, e já estão cedendo.

Quo vadis?



ARI QUADROS/DIVULGAÇÃO/JC

Ou "onde vais?", expressão latina que cabe como uma luva na inacabada ponte sobre o Arroio Sarandi, afluente do Rio Ibirapuitã, uma das duas obras de arte inacabadas do município. É herança da extinta Cintea, estatal que nos 1970/80 cuidava de obras em municípios do Interior. Como fica óbvio, a ponte liga o nada a lugar nenhum.



A teoria da lagartixa

Se alguém joga uma lagartixa na água fervente, ela pula fora na hora. Mas se estiver em água fria aquecida até fervura, ela morrerá queimada. É o que está acontecendo com o universo das drogas. Até cidades pequenas outrora pacatas viraram palco de guerra entre traficantes. Essa é uma outra pandemia, muito mais mortal. A lagartixa morrerá queimada...

Doble máscaras

Pela primeira vez na história do Carnaval, a máscara vai ser obrigatória, e não como fantasia. Essa última tem a propriedade de ocultar a verdadeira máscara que encobre o rosto.

Nova empreitada

De olho no potencial reaquecimento da economia, o publicitário e consultor Gil Kurtz criou a KG Consultoria, especializada em planejamento estratégico, marketing, comunicação, relações institucionais e gestão de conflitos. A nova empresa tem sede em Porto Alegre, mas vai atuar em todo o País.

Os demônios da peste

Se em uma singela fila de cinema já há quem fure a fila, o que dirá em uma fila para receber a vacina. O instinto de sobrevivência aliado ao mau-caratismo faz milagres no egocentrismo.

Caixa preta

É o caso do preço das vacinas. Quando elas começaram a surgir, divulgava-se o preço-base, mas em seguida vieram as atualizações dependendo da quantidade para reforço da primeira. O governo se queixa que a Pfizer fez exigências descabidas para vender a sua. Resumindo, vacina tem letra miúda e não há Procon que resolva.

Antiviral de colméia I

Há dias, a pagina comentou que algumas farmácias, a Panvel principalmente, vendem própolis com gengibre em formato de spray. O própolis produzido pelas abelhas é conhecido por suas propriedades antivirais e anti-inflamatórias, entre outros benefícios, e foi alvo de estudo clínico com pacientes do Hospital São Rafael, de Salvador (BA).

Antiviral de colméia II

O resultado foi animador. Pacientes com Covid-19 que não usaram o produto ficaram internados por 12 dias, enquanto os que ingeriram doses diárias entre 400mg e 800mg ficaram entre 6 e 7 dias. O própolis dificulta a ancoragem do vírus. Uma observação: o mel vendido no comércio tem que ter essa indicação no rótulo. Por isso custa mais caro.

Perguntinha

A não ser que tenha aumentado o período de incubação do vírus, cadê a explosão de casos de Covid-19 esperada devido às aglomerações e festas de Natal e Ano Novo?

Miúdas