Alerta na Nilópolis

Leitor alerta para graves acidentes de trânsito que ocorrem nas madrugadas na avenida Nilópolis, sentido bairro-Centro, passando a Praça da Encol. Segundo o relato, a falta de sinalização - aliada ao fato de parte da grade ter sido arrancada - transforma a ciclovia em uma rampa para quem vem descendo com tudo em direção a Protásio Alves. Claro que também está errado descer em alta velocidade.

Museu do sexo

Gramado vai banhar o oitavo Sex Museum do mundo e o primeiro do Brasil. Ficará na Avenida das Hortênsias. Podem apostar que esse tipo de museu despertará grande interesse do público e deverá ser sucesso absoluto. A informação é do jornalista Miron Neto.

Os cinco dias

A colenda Câmara de Vereadores da Capital aprovou projeto do Executivo concedendo isenção do ISS durante os primeiros cinco dias de janeiro para as empresas de ônibus. A explicação é curiosa. O projeto de isenção até 2022 já fora aprovado no ano passado, mas só foi sancionado no dia 5 deste mês. Então este hiato foi corrigido.

Baixas no mercado

Este 2021 não vai ser sopa. A rede de lojas Zara está iniciando o fechamento de lojas de pequeno tamanho no Brasil. Duas já ocorreram e outras cinco estão para ocorrer nesta ou na outra semana. Também na área de shoppings, grandes grupos estão fechando seus empreendimentos, como em Florianópolis, Campo Grande (GO) e Uberlândia (MG).

Respirador caxiense



CÉSAR TORRES/DIVULGAÇÃO/JC

O deputado estadual Tenente-Coronel Zucco (PSL) fez a entrega de dois respiradores artificiais para a Santa Casa de Misericórdia de Santana do Livramento. O parlamentar fez a intermediação para a doação junto à Universidade de Caxias do Sul (UCS), que montou os equipamentos utilizando 100% de peças, tecnologia e materiais nacionais.



Caminho inverso

Empresas gaúchas que investiram em Santa Catarina estão colhendo bons resultados. No caso da Fruki, ótimos resultados. Hoje, o estado vizinho representa 10% do faturamento total da empresa de Lajeado. No ano passado, o faturamento cresceu 56,5%. Quem tem mão boa e visão vai longe.

Do xerife major Curió...

Nos anos 1970, houve a corrida do ouro na Serra Pelada, com dezenas de milhares de garimpeiros profissionais e amadores em busca de fortuna. Havia até um "xerife" em Serra Pelada, o major Curió. Tal qual a corrida do ouro na Califórnia, no século XIX, muitos foram os chamados e poucos os escolhidos.

...aos efeitos da cloroquina

A malária causou uma devastação entre os garimpeiros, mal comum nas florestas tropicais, transmitida pelos mosquitos. O tratamento era com cloroquina, e era obrigatório. Fosse o Brasil cuidadoso com sua história e seus registros, teríamos hoje um enorme dossiê sobre o medicamento, seus efeitos desejáveis e indesejáveis.

Prioridade máxima

Não passa dia sem que alguma categoria profissional peça prioridade na vacinação contra a Covid-19. É ao mesmo tempo reivindicação legítima e sem sustentação. Sem dúvida nenhuma que algumas, como profissionais da saúde, merecem a prioridade que tiveram.

Os de lá e o de cá

O ex-presidente Lula (PT) se tratou da Covid-19 em Cuba, mas o médico que fez o meio de campo com os colegas cubanos foi um brasileiro, o infectologista e ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha.

Caiu a ficha

Embora ainda confiantes ma non troppo na recuperação da economia, os mercados e os países começam a duvidar do alcance das vacinas. A Alemanha voltou ao fecha-tudo na quarta-feira até 14 de fevereiro. Ha controvérsias internas sobre a estratégia.

Tudo de novo