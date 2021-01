Final feliz

O Gramadozoo concluiu mais um tratamento bem-sucedido. Após três meses de cuidados especiais pela equipe do zoo, uma coruja-mocho-do-diabo foi reintroduzida na natureza. A coruja sempre foi sinônimo de sabedoria. Si non è vero, pelo menos presta uma atenção dos diabos.

O dia mais feliz

O dia mais feliz será aquele em que a imprensa falada, escrita e televisionada tratar os assuntos relacionados à Covid-19 em segundo plano. E mais feliz ainda quando for notícia de rodapé.



Vírus não entra...

Depois de nanotecidos para barrar o novo coronavírus, chegou a vez dos plásticos com partículas de prata com ação antibacteriana e para neutralizar o nojento. Além do PVC, filmes de polietileno podem encapar desde celulares a controles remotos, maçanetas e corrimões. A observação é do químico Daniel Minozzi, da Unesp.

...por falar em proteção

O correto seria colocar capachos com esta ação, que podem ser observados nas entradas do Mercado Público de Porto Alegre. E sapatos deixados na porta. Se não for pelo vírus, por higiene básica. Com eles, tudo quanto é porcaria passeia dentro de casa.

De papo pro ar

Carlos Slim é um dos homens mais ricos do mundo, com fortuna pessoal da ordem de US$ 75 bilhões. Entre outras empresas, é dono da Claro. Quem diria lá atrás que conversa dos outros daria muito dinheiro.

Portugal, nosso parceiro

Portugal está se mostrando disposto a apoiar a internacionalização da indústria brasileira, em especial a desenvolvedora de tecnologia, abrindo as portas do mercado europeu para novas operações. O projeto Portugal 2020, um acordo de parceria adotado entre Portugal e a Comissão Europeia, aceitou a candidatura de indústrias brasileiras.

Sexagenária gaúcha

Fundada em 1956 por Júlio e Ieda Morandi - cujas iniciais formam o nome da empresa -, a gaúcha Jimo completa hoje 65 anos.

É comigo mesmo

Em um post publicado no Twitter, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Nestor Forster, celebrou a posse de Joe Biden como presidente dos EUA. Em inglês, o diplomata afirmou estar "honrado em comparecer à cerimônia" e "ansioso para trabalhar com a nova gestão, para avançar numa dinâmica mais ampla da agenda Brasil-EUA".

Como sempre

A composição dos principais secretários (ministros) de Joe Biden está a indicar que ele pode falar grosso com a China tal qual Donald Trump. No fundo, será como sempre foi o relacionamento de todos os países de ponta: toma lá, dá cá. Mas com uma diferença em relação a Trump: cavidade bucal fechada.

Sem saída

Se é verdade mesmo que a China não fornece o insumo básico para a fabricação das vacinas (IFA) ao Brasil, caberia ao governo brasileiro acenar com algum tipo de retaliação para o que os chineses mais precisam, a soja brasileira. O diabo é que sem ela comprando, nosso agro vai para o beleléu.

Síndrome de Burnout I

Em pesquisa desenvolvida na Universidade do Vale do Taquari (Univates), a estudante do curso de enfermagem Nadine Raquel Shuck avaliou a predisposição de desenvolvimento da Síndrome de Burnout em enfermeiros e técnicos de enfermagem em um município da região.

Síndrome de Burnout II

Exaustão extrema e baixa realização profissional. Estes são os dois principais sintomas identificados em uma pessoa que possui, ou está desenvolvendo, a Síndrome de Burnout. Em tradução literal, burnout significa "queimar fora", e é termo usado originalmente nas turbinas de avião a jato.

Miúdas