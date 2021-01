A volta do fervo

Era assim que, nos anos 1960 e 1970, o povo definia agitação, festa. Pois a parte da Rua da Praia entre a Caldas Junior até o antigo Hotel Majestic - hoje Casa de Cultura - voltou a essa condição com suas operações gastronômicas a pleno. É a Rua dos Almoços do Centro de Porto Alegre.

De tudo um pouco

O Face tem de tudo e mais um pouco. Alguém postou que nos anos 1950 e 1960 o gênero musical mambo era moda. Outro postou que hoje ele se chama salsa, "pseudô" de mambo. Pseudônimo. Entendido.

O único

"Sou o único governador que pode vacinar", afirmou Ronaldo Caiado (DEM), após aplicar a primeira dose em Goiás da vacina Coronavac, contra Covid-19, na ex-doméstica e ex-gari Maria Conceição da Silva, de 73 anos. Pudera. Caiado é médico.

Efeito bumerangue

Jair Bolsonaro é único presidente da história contemporânea do Brasil que externa o que pensa. Por isso que é detestado por metade da população e elogiado pela outra metade. Mas falar o que se pensa por vezes é temerário, até porque toca nervos expostos, sem falar que língua solta sempre tem o risco bumerangue, aquela arma australiana que volta e pode machucar quem a atirou.

Presidenciáveis da Câmara

O deputado federal Arthur Lyra (PP-AL) foi o primeiro candidato à presidência da Câmara dos Deputados a visitar o Rio Grande do Sul. Hoje estará aqui outro presidenciável, o deputado Baleia Rossi (MDB-SP). Chamá-los de presidenciáveis não é mero capricho semântico. Sem o apoio dele, o presidente de fato fica capenga.

Salário condigno

Enquanto prefeitos e governadores não conseguirem uma forma legal para pagar subsídios atraentes para profissionais do mercado, jamais terão um time de primeira linha no primeiro escalão. Benemerência não é o nome desse jogo.

Nova direção

A presidente do Sindirádio, Christina Gadret, encerra no próximo dia 27 de janeiro a sua gestão à frente do Sindicato das Empresas de Rádio e TV do Rio Grande do Sul, e passa o mandato para o atual presidente da Agert, Roberto Cervo Melão.

A volta da confiança

À medida que a população for se vacinando, também aumentará a autoconfiança, artigo de primeira necessidade que andava sumido. Mais adiante, e aos poucos, quando a imunidade for garantida à maioria da população, também poderemos abandonar a máscara, o que nem sempre é uma boa ideia, especialmente para os idosos que tem nelas proteção extra contra a gripe comum. Enfim, use máscara.

Marketing da fumaça

A ONG norte-americana Marijuana Justice, de Washington, vai distribuir pacotinhos de maconha nos centros de vacinação, sob alegação de que compartilhar o fuminho favorece a transmissão do coronavírus. Ou seja, querem aumentar as vendas. Como é que os traficantes daqui não tiveram a mesma ideia?

Para jovens advogados

PG3 advogado Nestor Forster

O advogado Nestor Forster escreveu o livro Reflexões para jovens advogados (Editora Unisinos), que está em sexta edição. A publicação é voltada para jovens operadores do Direito. Forster atua há mais de 50 anos em seu escritório profissional, em Porto Alegre, e utiliza uma narrativa coloquial, envolvente e bem-humorada. É pai do embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Nestor José Forster Júnior.

Miúdas