A longa fila da esperança

Às vezes quietos, às vezes procurando papo com o vizinho, quase sempre tensos e com grau maior ou menor de esperança, currículos nas mãos às vezes trêmulas em busca do emprego perdido. Estes sentimentos chegam a ser palpáveis nas duas filas do Sine, na rua José no Montaury, Centro Histórico de Porto Alegre. As máscaras não ocultam as rugas de preocupação na testa. A vontade que dá é abraçar cada um e desejar boa sorte.

Santa Clara do vinho

O avanço das vinícolas fora da serra gaúcha vem se acelerando. O prefeito de Santa Clara, Paulo Kohlrausch, no Vale do Taquari, recebeu a visita dos empresários Douglas Führ, Márcio Ströher e Daniel Strhöer, que anunciaram a instalação de uma vinícola. O prédio está quase pronto e toda a produção será local, inicialmente de 66 mil garrafas/ano.

Educação inclusiva

O escritório TozziniFreire passou a integrar a Frente Jurídica da Coalizão Brasileira pela Educação Inclusiva. O grupo, formado por organizações da sociedade civil atuantes em direitos humanos, defende o direito a ambientes escolares e a um sistema de aprendizagem acessível a todas as pessoas em conjunto, com ou sem deficiência, nas mesmas instituições de ensino.

O jogo de um erro



FERNANDO ALBRECHT/ESPECIAL/JC

O que está errado nesta imagem? O relógio, pontualmente parado há um bocado de anos. A casa fundada pelo comodoro Leopoldo Geyer fazia a manutenção, era ponto de honra marcar a hora certa. Ela se foi e a pontualidade foi junto.



Novos negócios

A propósito da nota "A cidade não para", o empresário Paulo A. Feijó informa que o prédio na esquina da rua Miguel Tostes com Dona Laura - antigos supermercados Mentz, Real, Econômico e Nacional - foi alugado, para abrir no primeiro trimestre uma filial da Cobasi (pet shop) igual à existente no Shopping Iguatemi.

Hinos nas escolas

O vereador Alexandre Bobadra (PSL) protocolou projeto para tornar obrigatória a execução dos hinos nacional e rio-grandense na rede pública de ensino do município de Porto Alegre. O objetivo é criar um ambiente de respeito e amor à Pátria, ao Estado e a seus símbolos.

Por falar em símbolos...

...Já houve muito mas respeito ao Pavilhão Nacional. A bandeira do Brasil tremulava em todos os prédios públicos e boa parte dos privados, e não apenas quando a seleção brasileira ganhava alguma Copa.

Amplitude imunológica

As estimativas sobre o tempo que a vacina levará para reduzir o número de infecções assemelham-se aos prognósticos do matemático Oswald de Souza sobre o número de acertadores da Loteca no seu quadro no Fantástico. Podiam ser entre 10 e mil.

Surdez ou desatenção?

Por que cargas d'água é preciso repetir duas ou até três vezes para atendentes de caixas de supermercado que o cartão que se vai pagar é de débito ou crédito, e mesmo assim ainda erram a opção?

Correção

O responsável pelos afrescos do antigo cinema Cacique foi o artista bageense Glauco Rodrigues, e não o folclorista Glauco Saraiva.

Miúdas