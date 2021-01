Foi uma visita de cortesia dos deputados Frederico Antunes (PP) e Alceu Moreira (MDB) ao prefeito da Capital, Sebastião Melo (MDB). Também estavam na agenda, o prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto (PP); o prefeito de Maracanaú (CE), Roberto Pessoa, e o ex-ministro Luis Roberto Ponte (MDB) - o do meio, o cearense mais gaúcho que se conhece. Melo é o de chapéu de palha. Só falta o pito.

Espaço Médico

Desde dezembro de 2020, está disponível aos médicos registrados no Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers) a possibilidade de solicitar exames por meio da plataforma de emissão de receitas e atestados online da instituição. Em menos de 30 dias, o Espaço do Médico no site cremers.org.br já registrou 2,4 mil requisições.

Dos bebedores de gasolina...



tema da Reportagem Especial publicada nesta edição A história de lotações em Porto Alegre () começou bem antes das Kombis. Nos anos 1950 e 1960, donos dos enormes carrões americanos transportavam até oito passageiros empilhados como sardinhas em lata na hora do pique. Largavam da rua José Montaury, em frente ao abrigo dos bondes, no Centro, com o nome do bairro de destino no para-brisa. Encheu, vamos embora. ...até as econômicas kombis As primeiras Kombis só tinham três portas, mas a demanda para transporte escolar fez a VW montá-las com seis. Chegaram a botar catracas nelas, imagina o aperto. Para abrigar mais usuários, vieram as carrocerias para oito, depois 12 pessoas. O motor era um dois cilindros da Alemanha Oriental, que a Agrale passou a fabricar para o versátil tuk-tuk para roça e uso urbano. Aí vieram os Marcopolo.

O voo do impossível

Ozires Silva, o fundador da Embraer, comemorou 90 anos. O título da nota é o nome do vídeo da empresa, exibido pelo Estadão, para comemorar a passagem do onomástico desse grande brasileiro. Ozires é autor de uma frase-conceito sobre a mania de criar leis: lei boa é lei velha. Falou e disse.

A grande vencedora

Vai se confirmando que é a China quem sai no lucro com a pandemia. Além de enfrentar prontamente os estragos econômicos, revitalizou e ampliou suas exportações. Não bastasse isso, foi rápida à busca de uma vacina que tem um bom conceito, a Sinovac. Mais: vacinas ocidentais usam componentes chineses. Prato cheio para a teoria da conspiração.

Do primeiro time

O coordenador-executivo do Centro de Contingência da Covid-19 em São Paulo, João Gabbardo dos Reis, falou na semana passada que os casos graves e mortes cairão rapidamente depois da vacinação. Gabbardo é velho conhecido dos gaúchos, pois foi secretário estadual Saúde no Rio Grande do Sul. Um profissional gabaritado como ele dizer isso anima a gente.

Vai dar certo...

A página já havia tocado no problema da falta de seringas (e luvas) tão logo se começou a falar sobre a logística de distribuição. Também expressou sua confiança que a dificuldade seria contornada, porque o Brasil pega junto quando a situação assim exige, lembrando a proeza da distribuição de cédulas e moedas de Real em todos os recantos em pouco mais de um dia em 1994. Aliás, com a participação decisiva das Forças Armadas.

...por falar em logística

Nessa área, é sempre bom lembrar que o diabo está nos detalhes. A falta da rebimboca da parafuseta já destruiu muitos projetos grandiosos.

Miúdas

SAIU um anúncio vendendo "água mineral natural". Reforço de origem.

NOTA e foto do seu José, 75 anos, pedindo moedas na Rua da Praia comoveu muitos leitores da coluna.

HÁ o desejo de ajudá-lo. Pelo que a página sabe, ele mora em Viamão.

ALGUNS fundos de ações renderam até 80% em 2020. Apesar ou por causa da pandemia.

BOLSA não é para os sobressaltados. Rendimento do passado não é garantia de futuro.

SUPREMO agora se mete até em compra de seringas. Só falta se meter em bandeide.

Eterno problema