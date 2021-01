mandou abrir duas portas laterais que estavam fechadas Promessa é dívida e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), a cumpriu. Ao visitar o Mercado Público,para facilitar a fiscalização sanitária. Que se mantém, aliás. Pela primeira vez em muitos anos, o comércio e o prefeito estão em lua de mel. Ou lua de Melo.

Dirigir sem burocracia

A Carteira Digital de Trânsito vai facilitar a vida de motoristas e agentes de trânsito por eliminar um bocado de burocracia. Se o distinto leitor for abordado por um, abre o celular, vai para o app, mostra para o agente, que escaneia o QR Code da CNH e faz a mesma operação com o documento do veículo. Leva cerca de três minutos.

Pouca mudança

Ainda a propósito da Rua 24 Horas. Leitor ajudou cego atravessar a Borges Medeiros junto à esquina com a rua Andrade Neves para entrar na Travessa Acilino de Carvalho. Com cautela, informou que antigamente o local era o Beco do Mijo. Ele disse: - Mas não mudou!

Bom de papo

Eleito prefeito de São Gabriel pela quinta vez, Rossano Gonçalves (PL), 58 anos, calça uma espécie de amuleto em toda solenidade de posse: o mesmo par de sapatos. É assim há quase 15 anos, e foi assim no dia 1º de janeiro. "Uso esse calçado apenas em eventos especiais, e não há nada mais especial que governar a minha cidade", comentou. João Iuri Camargo Velozo/Divulgação/JC

A segunda eleição I

Perguntem para o povaréu quem é Baleia Rossi e periga que a resposta seja que é um jogador de futebol. Pouquíssima gente, mesmo na classe média, sabe que ele é um deputado federal pelo MDB de São Paulo que disputa a presidência da Câmara dos Deputados com o apoio de 11 partidos e do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e que seu opositor na disputa é Arthur Lira, do PP.

A segunda eleição II

A pergunta é se esse evento merece esse alarido todo. É claro que o comando da Câmara impactará o governo positiva ou negativamente, mas esse é um jogo mais velho que a avó do Pato Donald. As melancias se acomodam na carroceria e tratam de conseguir um lugar ao sol. O orçamento do Congresso é um PIB em separado. Bota no chinelo milhares de municípios brasileiros.

O Príncipe

Caso o candidato do deputado Rodrigo Maia vença a eleição da Câmara, aplica-se a famosa frase do Príncipe no livro O Leopardo, escrito por Tomasi do Lampedusa: tudo precisa mudar para continuar a mesma coisa.

Feito em casa I

Vereadora Fernanda Barth (PRTB) protocolou seu primeiro projeto de lei na Câmara Municipal de Porto Alegre. A iniciativa trata de diretrizes da educação domiciliar (homeschooling) na cidade, proposta que visa assegurar o direito às famílias que desejarem optar pelo ensino domiciliar, além de estabelecer regras de acompanhamento e fiscalização.

Miúdas

PANDEMIA agravou ainda mais a notória agressividade do motorista brasileiro.

agravou ainda mais a notória agressividade do motorista brasileiro. HOJE , da discussão áspera por batidinha leve para o tiro é um upa.

, da discussão áspera por batidinha leve para o tiro é um upa. PLANALTO lança turismo de compras para Uruguaiana por R$ 180,00 ida e volta. A cidade tem oito freeshops.

lança turismo de compras para Uruguaiana por R$ 180,00 ida e volta. A cidade tem oito freeshops. IMÓVEIS de luxo vendem como pão quente. Condomínio Joy Xangri-lá vendeu 100% em 59 minutos.

de luxo vendem como pão quente. Condomínio Joy Xangri-lá vendeu 100% em 59 minutos. INVESTIDORES estrangeiros firmes na bolsa brasileira. Fluxo de dezembro foi positivo em R$ 19,7 bilhões.

estrangeiros firmes na bolsa brasileira. Fluxo de dezembro foi positivo em R$ 19,7 bilhões. TUDO isso é bom e bonito, mas falta é renda para o brasileiro, magreza piorada pela inflação.

Quebrados estamos