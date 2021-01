Duas maravilhas

O beija-flor e a rosa. Voando com picos de até 98 km/h e sendo uma das poucas aves que pode permanecer imóvel no ar, tem um metabolismo acelerado, batendo as asas 80 vezes por segundo, o que o obriga a comer até seis vezes seu peso. Tem um coração enorme, literalmente, 5% do seu tamanho - o nosso é só 0,5%. Haja coração. E flores.

Ao tomar posse como secretário municipal da Cultura de Porto Alegre, o historiador Gunter Axt revelou a intenção de criar um grupo de notáveis para aconselhar a sua gestão, citando Antonio Hohlfeldt, José e Isabela Fogaça, Paulo Amaral, Roque Jacoby e Sergius Gonzaga. Isso sim que é time.

Tarso Teixeira

Superintndente do Incra-RS e vice-presidente da Farsul, Tarso Teixeira faleceu ontem, aos 69 anos, vítima de Covid-19. Nascido em São Sepé, o médico veterinário e escritor foi liderança de várias entidades ligadas à agropecuária de São Gabriel. Uma grande perda para o setor. Matéria na página 10.

Há 68 anos na Travessa Acilino de Carvalho, o salão de cabeleireiros Degand não suportou o preço do aluguel e se mudou para a Borges de Medeiros, 340. Com a saída, a suposta Rua 24 Horas fica sem nenhum salão - um outro saiu há mais tempo. A travessa nunca chegou a ser um espaço 24 horas, e hoje seria milagre se funcionasse metade desse tempo. Faz parte do falecimento do Centro Histórico de Porto Alegre.

A tragédia venezuelana I

O blog Voz da Vizinhança narra o drama de famílias venezuelanas que trabalham em Porto Alegre. Pelo menos aqui conseguem escapar da extrema miséria a que foram submetidas no país de Nicolás Maduro. Por lá, quem não é policial, fica na rua da amargura. Trata-se de um Estado policial, como nos países da falecida União Soviética.

A tragédia venezuelana II

Uma das venezuelanas que está em Porto Alegre conta que mandou para a avó das crianças que lá ficaram (uma delas tão subnutrida que desaprendeu de caminhar) R$ 180,00, que lá tornaram-se 32,4 milhões de bolívares, que permitiram a aquisição de uma caixa de ovos, dois pacotes de massa e três de farinha de milho e deu. O que elas contam é de cortar o coração.

Guerrilha do tráfico I

Órgãos do governo federal teriam detectado a presença de dezenas de mercenários africanos e do Leste Europeu nas favelas do Rio de Janeiro e em outros pontos do Norte. A missão é treinar forças do tráfico para guerrilha urbana, para fazer frente às forças policiais. Eles já têm tudo que as forças não têm, começando por muito dinheiro.

Guerrilha do tráfico II

Verdade ou não, as drogas ilícitas já dominam parte considerável da sociedade, desde as afetaminas sintéticas até a heroína, passando pela cocaína e crack. Maconha já pode ser considerada droga "para criança". Não se caminha uma ou duas quadras sem sentir seu cheiro inconfundível. Estamos à deriva.

Mau começo

Que a população de rua aumentou barbaridade não chega a ser de novidade, mas agora parte dela está mudando para o modo ataque. Na manhã do dia 25 de dezembro, grupos de sem-teto estavam atacando pessoas com agressividade e até violência em áreas como Floresta e Independência. Porteiros de condomínios eram avisados para ter cuidado redobrado.

Por conta própria

A Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas articula a compra de 5 milhões de doses da vacina Covaxin, do laboratório indiano Bharat Biotech. É um milagre que este país não tenha mais mortes pelo modo de viver em ajuntamentos, apertados em becos e vielas sem condições de higiene. Quem sabe a vacina diminuiu o impacto.

Porta de entrada

Um dos remédios caseiros usados para minimizar o alojamento do coronavírus ou de vírus comuns na garganta é uma mistura de própolis, mel e gengibre, spray disponível nas farmácias. O própolis evita fungos, vírus e bactérias nas colmeias, e o gengibre tem ação desinfetante conhecida. O único inconveniente é que o própolis pode gerar retenção urinária em algumas pessoas dependendo da quantidade ingerida.

Miúdas

VERÃO de imprudências, verão de afogamentos. Rios, lagoas, barragens e mar estão famintos.

PELA primeira vez em 22 anos, a oposição (MDB, PSDB E PT) vai comandar a Câmara de Vereadores de Gramado.

ESTADÃO completa 146 anos. O jornal da família Mesquita é referência nacional.

CINTO de segurança dos carros de aplicativos é uma loteria. Parte não engata ou não desengata.

MODISMO importado e supérfluo de alguns restaurantes chamar abacate de avocado.

