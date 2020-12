Vamos em frente...

...que atrás vem gente. Gramado ganhou um novo parque temático. Tendo à frente os empresários Paulo e Patrick Piccoli, com investimentos de R$ 10 milhões, a Fantastic House está aberta ao público, dotada de cenografia, efeitos, trilha musical e iluminação cênica e cenográfica impactantes. Fica na rodovia entre Gramado e Canela, número 4.931.

Um refúgio particular: essa é a promessa do Pedra Hiding Place, condomínio fechado de lotes da urbanizadora gaúcha Cotiza e Cipasa Nova Gestão. O condomínio, com apenas 20 terrenos, será construído à frente de uma das áreas mais desejadas do litoral norte: a Pedra da Guarita, em Torres. Cada terreno custa R$ 1,8 milhão.

Missão cumprida

O BRDE fecha 2020 com crescimento de 37% nos financiamentos em relação ao ano anterior, atingindo a marca de R$ 3,25 bilhões de financiamentos em 4.678 contratos para os três estados da Região Sul. O destaque foi o Programa Recupera Sul, que beneficiou vários setores atingidos pelos efeitos da pandemia, com créditos de quase R$ 450 milhões. Matéria na página 11.

Os imorríveis I

Cardápio entre os dias entre 24 e 30 de dezembro: peru recheado, arroz de peru, croquete de peru, sanduba de peru e sopão com ossos de peru. De sobremesa, frutas em compota sobradas.

Os imorríveis II

Cardápio a partir de 31 de dezembro: lombo de porco, lombo com arroz, croquete de lombo, sanduba de lombo e picadinho de lombo com farofa que sobrou do peru do Natal.

O boi chinês

O ano novo chinês, que começa em fevereiro, será o Ano do Boi, ou Ano do Boi Metal. O animal é símbolo de robustez e trabalho, então por aí tudo a ver. Na China, o sentido é calcado no uso nas lavouras e como animal de tração. Em um sentido mais galhofeiro, vamos ter que trabalhar como um boi.

Futuro sombrio

Multiplicam-se os documentários mostrando como o crescimento desenfreado das grandes e médias cidades destrói habitats e gera lixo em quantidade apocalíptica. Ainda viveremos cercados por monstruosos lixões.

A volta das cercas

A globalização tal como a conhecemos dará lugar ao protecionismo e à formação de pequenos blocos entre iguais. Sem tanto intercâmbio, os países precisarão, cada vez mais, de trabalhadores qualificados.

daí que...

...no Brasil, para a turma da baixa renda, a qualificação não só será a única saída como uma sentença de desemprego permanente. Não depende só do governo, o povo tem que abraçar essa boia de salvação.

As duas cepas

Fechar fronteiras ou impedir sobrevoo em países onde a nova cepa já campeia é exercício de inutilidade. Ou pânico. Mas há um segundo significado para a palavra. É uma planta da família das liliáceas que os colonos usavam para confeccionar tamancos.

As voltas que o mundo dá

As ações dos laboratórios que criaram as vacinas foram às alturas tão logo se soube que seus produtos eram promissores. Em 10 meses, quem tinha esses papéis viu seu portfólio engordar bem engordadinho. Só que agora tudo muda. Vai ganhar os tubos quem desenvolver um medicamento instantâneo como o da AstraZeneca, cujas vendas devem dar um salto ainda maior.

Miúdas

GANHA uma ampola de vacina vazia quem achar um vidente que previu a Covid.

UM bocado de operações gastronômicas da cidade estão em férias coletivas até o dia 4.

PORTANTO , preparai-vos para não ficar com fome na sexta e sábado, principalmente.

UNIMED Porto Alegre disponibiliza unidade de atendimento e testagem para Covid na Saba - Sede Campestre, em Xangri-lá.

MOVIMENTO de compra de universidades gaúchas por bilhões prova que elas dão muito, muito dinheiro.

POR QUE o corretor do celular da Samsung é amigável e o do tablet é um inferno?

