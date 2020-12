Erros do passado...

Um dos grandes pepinos na horta de Sebastião Melo é o transporte público. Ou melhor, da reconstituição do sistema, hoje com sérios problemas. Uma série de equívocos ao longo dos últimos anos deixaram mal tanto as empresas quanto os usuários, por isso temos a passagem mais cara do País.

...consertos no futuro

Há um drama paralelo, o das lotações, hoje às moscas. Semeando um pouco as esperanças, com as vacinas a cidade deve voltar ao normal em menos de um ano, então os pepinos tomam anabolizantes. A EPTC deverá ser repensada, porque também faz parte do problema. É trabalho para mais de metro.

Quem manda no pedaço

Do ponto de vista de governabilidade, a escala hierárquica do poder no Brasil é diferente de outras nações. Pela ordem, o primeiro mandatário e um colegiado, o Supremo Tribunal Federal; em seguida, vêm o presidente da Câmara dos Deputados, que ainda tem um suplente, e o comandante do Senado; o presidente do País é apenas o terceiro.

O PIB do Congresso

O presidente da Câmara dos Deputados representa uma boa parte do PIB do Brasil, e não só por causa das verbas do governo. Ele pode influir também para o bem ou para o mal na iniciativa privada. São muitos os cordéis e marionetes à sua disposição."

Sem solução

A dificuldade que Sebastião Melo enfrenta para montar o secretariado é a mesma que os colegas enfrentam: o baixo vencimento. Como atrair nomes bons sem pagamento equivalente é equação difícil de resolver. Ainda mais com as críticas da sociedade. Cargo público não é sacerdócio.

Trio de atacantes

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre atualizou o Plano de Contingência da Dengue, Zika vírus e Chikungunya, não só de coronavírus. Seria um belo apelido de trio de atacantes de um time de futebol.

Por falar em futebol...

... o campeonato de apelidos de jogadores de futebol ainda é de um trio de atacantes de um time de cidade da Campanha nos anos 1960: os Três Fazendas. Nem precisa explicar porque.

Doações

O Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Poder Executivo do RS (Sintergs) distribuiu, neste final de ano, 450 brinquedos para moradores do bairro Parque dos Maias e para a Alvo Associação Cultural, do bairro Rubem Berta, além de doações para outras áreas carentes.

Serviço rápido...

Desde que foi inaugurada, a Rodovia do Parque apresentou uma sucessão de problemas, alguns fatais, como a morte de uma carona de moto em uma das alças. Quem vem para Porto Alegre e não conhece a aldeia, não entende como a alça que leva ao Centro não tem sinalização indicativa bem antes dela, como manda o bom senso. No final, para acessar a BR-116, é outro drama.

...e mal feito

Logo no primeiro mês houve duas mortes, uma de um caminhoneiro e outra de motoqueiro. No primeiro caso, ele era uruguaio, país onde boas e bem sinalizadas estradas são regra. Em seguida a pista virou um tobogã, com ondulações irritantes. Isso que a Rodovia do Parque foi a obra com quilômetro mais caro do País, só em parte justificada pelo terreno.

Miúdas

PRISÃO do prefeito Marcelo Crivella mostra que o Rio de Janeiro continua lindo.

O MAL que a corrupção causou e ainda causa no Brasil vai levar uma geração para ser esquecido.

POR vias tortas, a celebração do Natal vai ser totalmente em família, como deve ser.

PENA para quem não tem uma. A TV portuguesa chama o coronavírus de vírus da solidão.

PREFEITO paulistano Bruno Covas (PSDB) manteve o mesmo IPTU deste ano para 2021.

O DIFÍCIL não é fácil, vocês sabem (Vicente Mateus, folclórico presidente do Corinthians).



