Dele podemos dizer que foi tudo e mais um pouco, inclusive na afabilidade e versatilidade. Fala mansa, eficiência em todas as áreas em que trabalhou, o jornalista e advogado faleceu aos 77 anos de causas naturais, cercado pela tristeza de quem o conheceu, foi seu amigo ou com ele trabalhou. Não existem muitos Marco Antônio Kraemer por aí.

O Natal é demais

Isabela Fogaça abre as portas de sua casa para cantar em prol das crianças e jovens com deficiências, atendidas gratuitamente pelo Educandário São João Batista nos dias 21, 22, 23, 24 e 25 de dezembro, das 20h às 20h30min, por meio de uma plataforma online. O show musical estará disponível no site showin - https://www.showin.tv.

Campeonato de vacinas

A partir da segunda quinzena de janeiro, saberemos da eficácia das vacinas que diversos países estão aplicando massivamente na população. E mais adiante, qual delas é mais eficaz. E muito adiante, se elas terão efeitos colaterais severos. Ou não.

Força caxiense

Unir pequenas e médias empresas do mesmo segmento para discutir problemas comuns e buscar soluções conjuntas para seus negócios. Este é o principal objetivo dos Núcleos Setoriais, programa lançado pela Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias).

Boa nova para a saúde

O Hospital Moinhos de Vento está entregando o anexo ao Bloco C onde vai funcionar a nova Emergência, com áreas especializadas para cardíacos e vítimas de acidentes. O atendimento inicia em fevereiro, e serão abertas vagas para técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos e cargos administrativos. Emergências e UTIs foram as estruturas mais demandadas neste ano, avalia o superintendente-executivo Mohamed Perroni. A obra custou R$ 9 milhões.

São Pedro

O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) encaminhou ofícios à Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos de Porto Alegre, à Promotoria Regional de Defesa do Patrimônio Público de Porto Alegre e à Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Porto Alegre, solicitando agendas urgentes para tratar da grave situação vivida pelo São Pedro.

Trilhos nos corredores I

Já que a Marcopolo está produzindo o VLT, veículo leve sobre trilhos, é de se cogitar se não poderia ser o caso de colocá-lo nos corredores de ônibus da Capital. A ideia foi considerada pelo então prefeito de Porto Alegre, Guilherme Socias Villela (1975-1983), que implantou os corredores de ônibus na cidade.

Trilhos nos corredores II

A ideia foi analisada por Villela porque seria muito mais barato do que o metrô, observa o ex-prefeito. Os corredores foram pensados para ônibus de grande porte, como na avenida Bento Gonçalves, mas os usuários reclamaram das baldeações.

Correção

Sempre atentos, leitores corrigem mancada da página. A Batalha de Itararé foi na Revolução de 1930. Aliás, por isso o nosso Aparicio Torelly assinava Barão de Itararé, o barão inexistente.

Ricos x ricos

Curiosa a definição de um antigo veranista de Torres. Proprietário de residência na cidade, ele afirma que hoje é Atlândida a praia dos ricos. Torres ainda é reduto de famílias tradicionais da sociedade gaúcha, mas hoje ela seria "praia dos gringos de Caxias". Ricos, evidentemente.

Seja careta, tatue-se

Se alguém quiser ser diferente, especialmente mulheres, não deve se tatuar. O que no início era rebeldia, o desafiar, hoje é Maria vai com as outras. Ou seja, é ser conservador. Vale o mesmo conceito para a moda dos jeans rasgados - até pessoas de meia idade os usam. Usá-los sem rasgões é ser rebelde.

A força do agro

Chegamos ao fim de mais um ano e, outra vez, o agronegócio foi a força que sustentou a nossa economia. O que os governos puderem fazer para incentivar os produtores, deve ser feito.

Miúdas

ENTRAMOS no período do tudo pela metade. Meio expediente, meia alegria, meia grana. COMPLETO mesmos só o vírus. Com juros e correção monetária. TIRA e bota do acordo do Brexit parece projetos do governo decepados pelo Congresso Nacional. HACKEARAM a Microsoft. Se nem ela está segura, imagina nós, pobres mortais. CHINA entra com capricho na TV paga, com o CGTN (173 na Sky). Muito bem produzido.

Ex-atleta