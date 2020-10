Uma barquinho a deslizar...

Cristiano Vieira, interino

o barquinho veio e parou no espelho d'água do Parque Farroupilha ...No macio azul do mar, cantava a inesquecível Maysa na música de Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli. Não temos o mar nem Maysa, mas, em Porto Alegre. Ali ficará, até o próximo dia 18, para celebrar as crianças. A obra é de autoria do arquiteto e artista plástico Roberto Freitas, aluno do Atelier Livre Xico Stockinger.

Educação

www.senacrs.com.br/experience Começa hoje o Experience Senac 2020 - Cocrie o Futuro da Educação. A edição deste ano, promovida pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, será 100% on-line e gratuita. A programação segue até o dia 16 no canal do Senac-RS no Youtube. Na abertura, às 10h do dia 13, o editor do GeraçãoE, Mauro Belo Schneider, mediará uma conversa entre José Paulo da Rosa, diretor Regional de Sesc-RS e do Senac-RS, e Carolina Campos, fundadora do Vozes da Educação. Para mais informações e inscrições, é preciso acessar

Capacitação

rebrand.ly/SindusconrsLives Em uma iniciativa inédita, o Sinduscon-RS e a Ufrgs firmaram uma parceria para o Fórum de Transferência Tecnológica e Capacitação. O evento chega ao mercado com a proposta de estreitar a conexão entre as necessidades do segmento da construção civil e o ambiente acadêmico da Ufrgs, com o objetivo de alcançar melhorias de processos, da qualidade, produtividade e desempenho do setor. O lançamento do projeto ocorre hoje, às 19h, pelo endereço

Sem arroz no prato

Vai explicar para a dona Mariazinha, que mora na periferia e tem quatro filhos para alimentar, que o arroz está mais caro devido ao aumento no consumo e às exportações. Para ela e as crianças, a fome fala mais alto. Não há justificativa que atenue os prejuízos que essa alta nos alimentos tem gerado na população mais carente.

Salvem-se todos



alex rocha/pmpa/jc

Foram dias de luxo, sem chuva, com céu azul e temperatura civilizada. Em nada lembraram aquelas duas semanas de tempo feio e chuvarada, recentemente, no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a sexta-feira foi de trânsito carregadíssimo em vias como Independência, Nilo Peçanha e Protásio Alves. Quem conseguiu, aproveitou a folga e rumou para o Litoral Norte. Mesmo quem ficou na Capital, pode aproveitar os parques, como a Orla Moacyr Scliar. Momento de relativa calmaria em tempos nebulosos...



Nobel de Economia foi para...

dois pesquisadores norte-americanos ..., Paul Milgrom, 72 anos, e Robert Wilson, 83 anos, ambos da Universidade Stanford. O motivo: suas descobertas sobre a teoria dos leilões, usada hoje no mundo todo para vender espectros de onda de rádio, cotas de pesca, slots de aterrissagem em aeroportos e energia elétrica, entre outros produtos e serviços. Grande parte desses estudos se desenvolveu nos anos 1990, e a modalidade ganhou forte impulso na internet, não só em sites de compra e venda, mas em transações financeiras,

Vapt-vupt

De segunda a sexta-feira da semana passada, 24,8 milhões de chaves foram registrada no Pix, novo sistema de pagamentos instantâneos operados pelo Banco Central (BC) que começará a funcionar em 16 de novembro. As chaves do Pix são uma combinação para que o cliente - pessoa física ou jurídica - possa pagar e receber dinheiro em até dez segundos. A chave é composta por uma das três informações (número de celular, e-mail ou CPF/CNPJ) que o correntista deverá digitar para fazer as transações. Ao que tudo indica, será uma revolução no sistema financeiro do Brasil.

Eleições nos EUA

Muita paciência e sangue-frio para os investidores durante as próximas semanas, à medida em que o cenário da eleição norte-americana fica mais acirrado entre Biden e Trump. Os ânimos estão esquentando a níveis jamais vistos.



Alguém lembrou dele?

Com o comércio funcionando os setes dias da semana, a perspectiva é de que, aos poucos, o faturamento do varejo amenize parte dos prejuízos causados pela pandemia. É preciso, ainda, reconquistar aquele consumidor que sumiu da loja física e migrou para a on-line. Ele voltará a frequentar o shopping? Difícil prever. E temos o Natal pela frente, principal época para os Papais Noeis do mundo todo faturarem alguns trocados, participando de eventos e tirando fotos com crianças - com o distanciamento e as regras sanitárias, como ficarão eles? Ninguém sabe.

Retorno com vagas de trabalho

há quase 50 vagas para atuar em um supermercado A volta do feriado será com oferta em bloco de vagas de emprego em Porto Alegre. O Sine informa que. Os candidatos podem se habilitar aos postos a partir desta terça-feira até o dia 23. São diversas posições, como auxiliar de faturamento, fiscal de caixa, chefe de loja, auxiliar de perdas e prevenção, padeiro e atendente. O atendimento no local vai das 8h às 17h. São vagas para quem cursa faculdade de Ciências Contábeis ou tem Ensino Médio e Fundamental completo. O Sine está localizado na avenida Sepúlveda esquina com a avenida Mauá, no Centro Histórico. Basta o interessado levar carteira de trabalho.



Físico x Digital

A reportagem especial que circula na edição de hoje do caderno Empresas&Negócios revela que, sem ajuda da tecnologia, o prejuízo no campo seria ainda maior com o cancelamento de todos os eventos agropecuários. Graças à internet, as edições da Expointer e da Expofeira de Pelotas deste ano ocorreram, ainda que em escala bem menor, recorrendo ao meio digital. Uma ideia que veio para ficar, garantindo mais comodidade para quem não pode se deslocar fisicamente até os parques para assistir às palestras ou efetuar negócios com animais.

Porteira aberta

Imagens de praias lotadas no fim de semana correram as redes sociais nesta segunda-feira. Muitos internautas, indignados, questionam a ausência do distanciamento na areia entre os banhistas - mas como segurar a turba?

A propósito...