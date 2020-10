Manda quem pode...

...obedece quem precisa. O Brasil é um país de classes fora da tradicional divisão socioeconômica. A primeira é a dos que seguem ganhando na aposentadoria o mesmo salário da ativa, e com aumento. A segunda é a dos burros de carga, que ganham merreca de aposentadoria, e o salário diminuindo... Por isso, temos também os sem e os com fila, vagas garantidas para os não favorecidos.

Desabafo de leitor

"Que as ruas e avenidas de Porto Alegre apresentem menos carros por conta da pandemia é um fato. Mesmo assim, a tranqueira e a lentidão já estão de volta há tempos. Duas explicações. O pessoal está "dormindo em berço esplêndido" e ainda não acordou da pandemia; outra são os "desocupados, de braço para fora, fumando, ouvindo música e dirigindo a 30 km por hora, como se estivessem de férias". O leitor tem razão. Hoje, os domingueiros circulam sete dias por semana.

A semana do urubu I

A semana do urubu II

Essa geração que está nos colégios e universidades vai ter um buraco negro na sua formação e futura profissão. Olha-se para a frente e só tem bronca; olha-se para os lados e o cenário não é uma beleza como a Mangueira; olha-se para trás e as lembranças também são dolorosas, do tipo como era verde meu vale. No entanto, é preciso cantar.