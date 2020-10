Com investimento de R$ 20 milhões e capacidade de atendimento de até 400 pacientes por dia, a, em Canoas, é a primeira fora de Porto Alegre. Ocupará parte do hub da saúde local. A descentralização é baseada num modelo internacional. "Estamos levando a medicina de ponta do hospital aos moradores de Canoas", diz o superintendente executivo, Mohamed Parrini.