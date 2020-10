Evolução forçada

E notável como em períodos de aperto surgem invenções em espaço curto de tempo. Foi assim nas duas guerras mundiais e é assim na guerra contra o vírus. Os termômetros analógicos deram lugar aos digitais e destes para medidores de pulso. O passo seguinte foi colocá-los em locais de grande fluxo de pessoas, como o Mercado Público de Porto Alegre. Acelera a entrada barbaridade.

O perigo das sementes I

O - até agora - misterioso caso das sementes que produtores estão recebendo de emissor anônimo pode embutir perigo bioterrorista. Se as sementes estiverem contaminadas por microrganismos é uma coisa, mas o furo é mais embaixo. Podem ser de vegetais de difícil e até impossível controle, que sufocam espécies nativas.

O perigo das sementes II

É o caso do Capim Annoni, espécie importada da África nos anos 1970, trazida por sua resistência. Gol contra. É praticamente indestrutível. É abrasivo, por isso reduz a vida útil do gado, e tem baixo valor nutritivo. Sufoca os campos nativos e hoje está presente até na beira das rodovias, espalhado pelo vento ou pneus dos veículos.

Um ano depois

De 2019 para 2020 não se passou um ano, é ano nenhum. O calendário deveria excluir o ano corrente, porque ele foi perdido para alunos e entrada no mercado de trabalho, para projetos públicos e privados, para empresas e seus planos. Para esses efeitos, 2020 não existiu, passaremos direto de 2019 para 2021.

Dois em um

Candidato a vereador de Pelotas se inscreveu simultaneamente em dois partidos, o Patriota e o Avante. Talvez tenha imaginado o slogan como "Patriota, Avante!". O caso mostra mais uma vez como é frágil o controle dos partidos, se é que existe. Eles sim é que precisam de uma reforma administrativa.

Na pressão

As gigantes aéreas American Airlines e United Airlines decidiram manter o plano de cortar mais de 32 mil empregos, depois que os deputados americanos não chegaram a um acordo sobre ampliar o pacote de estímulos às empresas diante do coronavírus. Talvez, com esse quadro tétrico, os deputados revejam sua posição. Ou não.

Os com banco

O sistema de pagamentos Pix online 24h por dia e sem custo deverá trazer benefícios além da conta no País. Admite-se que resultará na bancarização de até 30 milhões de pessoas, dois terços dos sem-banco de hoje.

Por falar em Pix...

...a partir de hoje, os clientes do Banrisul já podem confirmar as suas chaves no cadastro oficial de Chaves Pix no Diretório de Identificadores de Contas Transacionais (DICT) pelo aplicativo Banrisul Digital.

Vacina em Santa Catarina

Os primeiros resultados do estudo do uso da tríplice viral contra Covid-19 em Santa Catarina mostram redução dos sintomas da doença para quem recebeu a vacina. Dos voluntários da pesquisa, 83% dos vacinados que se infectaram foram assintomáticos. Já os que tomaram placebo, o número caiu para 50% dos participantes que disseram não ter sentido nada. O estudo é realizado por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e do Hospital Universitário.

Unidade Alemã

Comemorou-se no sábado o Dia da Unidade Alemã, 30 anos da reunificação do país após a queda do Muro de Berlim, e os 250 anos de Ludwig van Beethoven com concerto da Ospa, evento organizado pelo Consulado da Alemanha. Na opinião deste colunista, Beethoven é o compositor mais influente de todos os tempos.

Miúdas