Um retrato dos bares de hotéis em Porto Alegre

Historinha de sexta

Até o início dos anos 1980, os bares de hotéis de Porto Alegre eram parte do charme do Centro. O auge foi nos anos 1970, com o Plazinha, na rua Senhor dos Passos; o do Alfred Porto Alegre, com entrada na mesma rua; o Embaixador, na Jerônimo Coelho; o do Lido Hotel, na Andrade Neves; e o do City Hotel, na José Montaury. O Plaza São Rafael nunca chegou a ter um de verdade, com exceção dos primeiros anos - foi inaugurado em 1973 - um snackbar, logo na entrada à esquerda.

O recém falecido Everest também nunca emplacou o seu. Poderia ser no último andar, onde ficava o restaurante, mas quem gosta de bar não queria olhar para fora, queria olhar para dentro, com suas conversas e namoros pudicos.

O melhor deles foi o do Plazinha, sem janelas, à média luz, mesas protegidas com caldeiras de espaldar, belo sortimento de bebidas importadas e um barman especializado em coquetéis muito além do indefectível Martini. Ponto de honra foi ocupado pelo Tyffany's, do já mencionado Alfred Porto Alegre. A decoração imitava o famoso Harry's Bar de Veneza, um luxo.

Foi no Plazinha que aconteceu o caso da mulher que contou sua dolorosa história que começou quando salvou um garotão de morrer afogado em uma piscina, fazendo respiração boca-boca, justo quando chegou o marido, e maldosamente pensou que se tratava de outro procedimento, o boca-boca puro e simples.

Uma injustiça, queixou-se, não se pode mais fazer o bem que lá vem maldade. Levou horas contando a triste história. Atento, o homem que a acompanhava começou a olhar para os lados, depois embaixo das mesas vizinhas e da sua. Surpresa, ela interrompeu a história perguntando se algo estava errado.

- Sim. Estou procurando a pessoa para quem estás contando tua história. Para mim é que não estás.

Gol de placa

O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Frederico Antunes (PP) foi homenageado pelo Sindicato de Alimentação e Hospedagem durante o 4º Fórum de Hospedagem e Alimentos do RS. Frederico foi agraciado com uma placa como destaque político pelo trabalho realizado no Parlamento gaúcho em defesa do setor de hospedagem e alimentos do Estado.

De volta ao passado



ACERVO PESSOAL EDGAR GRANATA/DIVULGAÇÃO/JC

Nos séculos XIX e XX, o mundo foi traçado pelos trilhos. As locomotivas a vapor deram algo que se conhecia precariamente, a mobilidade. Enquanto o far west americano era conquistado a ferro e fogo, o Brasil de Dom Pedro II tinha a terceira maior rede ferroviária do mundo. Na Europa, este modal é ativo até hoje. A imagem mostra o avô materno do escritor porto-alegrense Edgar Granata, o maquinista (na janela) Giovanini Vivacqua, operando a poderosa máquina na Itália de 1926.

Julgamento ioiô

O processo de impeachment do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior (PSDB), está em um momento singular na arena jurídica, o movimento ioiô. Ora um magistrado julga a seu favor, ora outro decide em sentido contrário. À colenda cabe apenas aguardar a última decisão e esperar 24 horas para ver se vem outra em sentido contrário.

Como era verde meu vale I

Lancherias grandes e pequenas, restaurantes grandes e pequenos, bufês de comida a quilo grandes e pequenos, comemoram as aberturas de ventilação financeira em quase 100% com a liberação das atividades. As gentes começaram a voltar para as ruas, mas os aldeões ainda estão inquietos. E por um bom motivo.

Como era verde meu vale II

A volta aos pastos outrora tão verdes é acompanhada de prudência. O sapato do pé direito está quase sempre pisando no pedal do freio. Vai se perguntar aos donos e atendentes como estão as coisas e a resposta invariavelmente é a mesma: mais ou menos, mais para menos. Certos gastos e hábitos nunca voltarão.

Horizonte perdido

A grande devastação na área gastronômica se deu na classe dos garçons. Mesmo para quem manteve o cargo de forma permanente ou provisória, a renda despencou. Não só pela diminuição de fregueses como pela redução das gorjetas. A fome é a última a fechar o bolso do dinheiro, mas a pandemia o deixou semiaberto.

Terra é Guaíba

Transcendendo seu papel empresarial, a CMPC realizou a doação de mais 10 mil máscaras cirúrgicas para Guaíba, totalizando a entrega de 48 mil unidades. Essa é mais uma das iniciativas solidárias da companhia - recentemente foi feito um investimento de R$ 4 milhões em melhorias no hospital de Guaíba, possibilitando a criação de 40 leitos dedicados ao tratamento da Covid.

Outra que chega

A Incorporadora e Construtora Vanguard chega ao Rio Grande do Sul. Com empreendimentos já construídos e em andamento em Curitiba, Londrina, Campo Grande, Cuiabá, Joinville e Chile, a estreia em solo gaúcho mantém o propósito de apresentar um DNA arrojado e surpreendente. A Vanguard faz parte do Grupo Plaenge.

Motores ligados

A edição de outubro do MenuPOA Online será com Claudio Bier, presidente do Simers (Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no RS) e diretor-presidente da Masal - Máquinas Agrícolas. Dia 6, às 13h, em live na página do Face da Associação Comercial @AssociacaoComercialDePoa.

I want you I

Como no famoso poster conclamando os sobrinhos do Tio Sam a se alistar na II Guerra Mundial, a escolha do novo presidente dos Estados Unidos dá um nó na cuca nos norte-americanos. De um lado Donald Trump, massacrado pela imprensa mundial, e de outro Joe Biden, uma espécie de PT circunstancial.

I want you II

O presidente norte-americano pode muito, mas não pode tudo. Há forças poderosas, industriais, militares mais uma espécie de governo paralelo que governa mas não reina. Não precisa. Sempre foi assim e não só lá. Em todo o caso, a democracia norte-americana funciona bem, apesar de o voto não ser obrigatório.

Ai que loucura!