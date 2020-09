Made in Celtas

Com 3 mil anos de existência, o Halloween ou Dia das Bruxas tem origem celta, povo politeísta. A comemoração era feita no dia 31 de outubro para evitar que os mortos assumissem os vivos, no dia 1 de novembro, ano novo desse povo. Hoje, quem os asume é o comércio. Festa americana que desceu para outras Américas. Pobres celtas.

Dia do Idoso

É hoje. Ainda falta muito para que essa faixa da população, em contínuo crescimento, tenha a dignidade que merece. Houve grandes avanços em relação a décadas anteriores, mas ele continua sendo visto como um inútil, não como alguém com experiência para dar e vender. Sobretudo, vender.

Por falar em idosos...

...no fundo é uma questão ocidental. Países orientais os tratam com reverência respeitosa e não como uma chama bruxuelante, que seria melhor se apagasse.

Apesar das melhoras...

O Brasil já passou dos 4 milhões de casos de infectados por coronavírus, porém, sua taxa de recuperados é maior do que a taxa mundial, segundo a Universidade de Johns Hopkins. Mesmo assim, a população continua assustada, e também com a impossibilidade de realizar um teste para Covid. Pois os testes são reservados para as pessoas que apresentam sintomas.

...o medo permanece

O site Trocando Fraldas em seu mais recente estudo, constatou que pelo menos metade das brasileiras gostariam de fazer um teste para Covid. Porém, 74% delas não têm condições de pagar por ele. E por esse motivo, 82% das entrevistadas ainda não realizou um teste para coronavírus. Somente 12% fizeram o teste rápido, e 3%, o teste mais completo.

Barraco na cobertura

Parece mentira, mas o impacto do debate entre Donald Trump e Joe Biden derrubou as bolsas americanas e europeias pelo que foi descrito como baixaria. Antigamente, era privilégio dos países latinos, o famoso andar de baixo. Hoje, acontece na cobertura. Com ricos, é discussão áspera; na classe média é baixaria; entre pobres é barraco.

Portas abertas

A Fenabrave/Sincodiv-RS , setor de distribuição de veículos que representa 750 empresas com 15 mil mil colaboradores, abriu espaço para os candidatos majoritários das eleições 2020 apresentarem suas propostas para a Capital. O evento pode ser promovido no Interior conforme demanda local.

Faltou dizer

Na nota de ontem, que o nome do evento que contará com a presença do vice-presidene Hamilton Mourão, no dia 5, é Expofeira Pelotas. Momentos Master é o nome do ciclo de debates, que, a exemplo de todo o evento, este ano será digital.

A defesa de Chapecó

A propósito da nota de ontem sobre o aeroporto de Santo Ângelo, leitor de Chapecó (SC) diz que a opção pela cidade catarinense faz sentido. A distância entre Passo Fundo e Santo Ângelo é 215 quilômetros e de Passo Fundo a Carazinho (a maior cidade próxima), 50 quilômetros. Entrementes, de Passo Fundo a Chapecó, são 170 quilômetros (passando por Erechim).

Sob nova gestão

O responsável pelo primeiro coworking de Porto Alegre, Walker Massa, assumiu a gestão do ParkHub de Porto Alegre. O ambiente que fará parte da rede Splace, sendo co-assinado pela marca, está localizado no Centro de Porto Alegre, próximo à Casa de Cultura Mario Quintana.

Esqueceram de nós

Um candidato de cidade da Região Metropolitana usa uma logomarca criativa, dois cotovelos se tocando. Pena que na sua mensagem não conste o nome do partido. É uma mania que vem desde o início da perda de prestígio das siglas. Mas não se justifica. É sonegar informação ao eleitor.

