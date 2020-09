Turbulência nas Missões

voos da Gol que decolam de Passo Fundo para São Paulo seja sede provisória dos voos à capital paulista recebe obras de ampliação Foi iniciado em fevereiro um movimento regional com apoio da Região das Missões e das entidades de classe para que ospermaneçam no Rio Grande do Sul. A luta agora é que o Aeroporto Regional Sepé Tiaraju, de Santo Ângelo,, enquanto a pista de Passo Fundo. Mas há forte turbulência no ar. Chapecó (SC) entrou na disputa e, se levar, o Noroeste gaúcho ficará sem voos.

Faltou algo, doutor I

Um passante adotou um grupo de quatro sem-teto. O líder, 45 ou 50 anos, ficava sentado na mureta salvadora. Educado, cumprimenta e agradece sempre quem dá e quem não dá dinheiro. Pois o aspirante a samaritano dava dinheiro para o grupo, até que teve uma ideia luminosa: por que não dar sardinhas em lata, proteína com Ômega 3.

Faltou algo, doutor II

Passou no súper mais próximo e comprou uma dúzia de latas, com ou sem azeite, no vinagre ou no tomate. Não precisa de geladeira e dura anos fechada. O rosto do líder mostrou um sorriso esmaecido. Mas báh! Com massa ou pão... doutor, dá um troco pra comprar um suco? Com razão. No seco, é brabo.

De reversão em reversão...

Dizia-se que de sentença de juiz e de barriga de mulher, não se sabia o que iria sair. A ecografia terminou com a segunda, mas não a primeira. Caso do impeachment do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior (PSDB). Já houve decisão favorável à Câmara Municipal e a ele. Depois, outra decisão a favor do prefeito, a suspensão do processo. A diferença é que agora houve julgamento do mérito, uma novidade.

...o jogo foi para o tapetão

O que vai sai da barriga jurídica do recurso que a colenda apresentará nenhuma ecografia desvenda. Marchezan age como nos filmes em que um personagem precisa desarmar uma bomba antes que ela exploda. E, no futuro, arqueólogos políticos ficarão boquiabertos ao saber que, em determinado momento, a política brasileira foi judicializada.

Mourão em Pelotas

Segunda maior exposição agropecuária em entrada de animais e diversidade de raças do Rio Grande do Sul, atrás apenas da Expointer, o ciclo de debates Momentos Master será aberto no dia 5 de outubro, às 17h, com a participação do vice-presidente da República, Hamilton Mourão.

Fuga de Nova Iorque

É estarrecedora a informação da CNN de que 40% ou 6 mil empresas de todos os tamanhos de produtos e serviços da cidade de Nova Iorque tenham ido à bancarrota durante a pandemia. Em parte, essa massa de empresários, executivos e desempregados deve sair da cidade e recomeçar em outras regiões.

Alívio nas contas

No oitavo mês de 2019, eram 8,82 milhões de pessoas com alguma conta em atraso. Em agosto passado, esse total caiu para 8,63 milhões, 38% da população adulta dos três estados do Sul. Para o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL-RS), Vitor Augusto Koch, não quer dizer que a economia vá bem. Dinheiro do auxílio emergencial e FGTS podem ser a explicação.

Nem tanto ao céu...

...nem tanto ao inferno. Tão badalado quanto desconhecido, o caro 5G da telefonia móvel é visto ora como a quarta revolução industrial, ora como um pesadelo conspiratório que causa enxaqueca e pode matar pássaros. Segundo o professor Vivaldo José Breternitz, da USP, por enquanto nenhum dos dois.

História da arte

O segundo curso online da professora da Pucrs Tania Bian aborda a História Geral da Arte. São oito módulos, cada um composto por seis videoaulas, num total de 24h/aulas. Mais informações em https://taniabiancursos.com.br.

A força do Interior

A rede Dia de supermercados fechou 70 unidades no Rio Grande do Sul, mas esses pontos devem continuar suas operações com outra bandeira: 57 das lojas foram adquiridas pela Rede Polo, com sede em Lajeado. É o Interior mostrando força mais uma vez.

