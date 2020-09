Tudo como dantes...

...no quartel dos Abrantes de Eça de Queiroz. A ilustre, bem-humorada e buliçosa turma que se reunia para um cafezinho amigo aos sábados e domingos de manhã no Café do Porto praticamente não precisou ir longe com o fechamento da cafeteria tradicional do bairro Moinhos de Vento. Agora quem os reabastece é o vizinho Z Café, também na rua Padre Chagas. Sabem tudo, os rapazes.

Retorno gradual

Aos poucos, o movimento na Padre Chagas e Dinarte Ribeiro volta ao normal, especialmente nos sábados e domingos à tarde. Apesar de o Moinhos de Vento ter uma população com média de 60 anos de idade, a rapaziada também vem tomando conta. A área é como uma revista Caras ao vivo, com muita gente bonita. Vale o mesmo para o entorno.

Os que não voltarão

Amigo da página contou que um familiar operava uma agência de turismo com uma filial. Mantinha 30 funcionários e, por força das circunstâncias, teve que demitir 28 colaboradores. À medida que a demanda aumenta, ele chama ex-funcionários para serviços pontuais. São empregos de carteira assinada que não voltam mais. Por isso, vamos ter um dilúvio de PJs, microempresários.

Mão e contramão

O Sindha - Sindicato de Hospedagem e Alimentação de POA e Região realizou um novo levantamento para identificar as demandas do setor da gastronomia após a reabertura. Boa ideia. Seria bom fazer outra pesquisa, a do que os clientes gostariam de melhorar após a pandemia.

O fator IPTU

Levantamento publicado pela newsletter Matinal Jornalismo mostra que as viradas nas eleições da Capital começam pelos bairros centrais. Foi assim no primeiro turno de 2004, ano em que José Fogaça (então PPS) encerrou os anos do PT, e também em 2016, com a vitória de Nelson Marchezan Júnior (PSDB). Resta ver o peso do fator IPTU na eleição deste ano, considerando que o imposto teve um baita aumento, justo na região central de Porto Alegre.

Humanização da saúde

O Hospital Humaniza, do CCG Saúde, na rua Ramiro Barcelos, 621, será lançado dia 5 de outubro, com entrega em dezembro deste ano, sendo uma estrutura completa e integrada, referência em medicina de valor para todo o Estado. Contará com um corpo clínico qualificado, modelo assistencial de excelência, e chegará a um total de 220 leitos, com 20 unidades individuais de UTI e 10 salas cirúrgicas.

De volta para o futuro

Interessante essa moda de usar jeans rasgados. Usar roupa retalhada é moda que começou nos anos 1980 no Rio de Janeiro, a moda vagaba. Aos poucos, os buracos foram aumentando, aumentando e hoje tem mais rasgões que calças. No fim da vida, viram shortinhos. Até que um dia alguém vai recriar a moda dos jeans rasgados, que vão aumentado até que um dia...

Lei da sobrevivência I

O mundo dos sem-teto é um prato cheio para quem estuda o comportamento social. Engrossados com as vítimas da pandemia, a composição por gênero chama atenção: a maioria é de homens, as mulheres são relativamente poucas na comparação. Para um bom observador, salta aos olhos a diferença entre os novatos e os veteranos. O corpo fala muito mais que a fala.

A lei da sobrevivência II

Os veteranos mostram mais segurança, os recém-chegados ficam encabulados. Quando recebem algum dinheiro, não olham para os olhos dos doadores, como que envergonhados pela triste situação. A maioria pede dindim, os mais experientes aceitam alimentos. Geralmente, estes ocupam os lugares mais protegidos debaixo das marquises dos prédios. Alguns escolhem a rua por opção, não por necessidade.

O causo...

Há alguns anos, as três categorias top da Previdência (fiscais, procuradores e médicos) decidiram se "rebelar". Afinal, apesar da graduação, eram subordinados a "servidores comuns". Daí que os fiscais passaram para a Receita Federal (RFB), os procuradores migraram para a AGU (Advocacia Geral da União)... mas e os médicos? Aí a coisa embatucou. Depois de muita pressão, o governo encontrou uma solução.

Como o causo foi...

A solução milagrosa foi criar uma instituição exclusiva para os médicos, a chamada Perícia Médica Federal, subordinada ao Ministério da Economia (?). Agora, o INSS exige o comparecimento deles ao trabalho, mas os peritos não estão nem aí, alegam não pertencer ao INSS. Ademais, vão ficar novamente sob a chefia de um servidor administrativo, conta o leitor Ruy Walberto Simon.

Trânsito

Fim de mês, grana curta, o trânsito da cidade diminui. Mas já volta na semana seguinte. A rotina, cada vez mais, retoma a normalidade, pelo menos no movimento de carros nas ruas.

Debates

Com 13 candidatos à prefeitura de Porto Alegre, número recorde nas eleições municipais na Capital, fica difícil aprofundar um debate. Só uma rodada com a fala curta de cada um dos pretendentes ao Paço Municipal toma um belo tempo.

Miúdas