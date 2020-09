Os calouros da UniRitter estão sendo convidados a enviar mensagens para os idosos da Spaan, como ação do Trote Solidário deste semestre. Assim que terminar o período do trote, os idosos vão receber as cartinhas de forma física e poderão fazer a leitura das mensagens de carinho recebidas.

Toda a diferença I

De acordo com um levantamento da consultoria Forrester realizado no Brasil e em outros 14 países no ano passado, 60% das pessoas decidem cancelar um serviço ou deixam de comprar um produto quando ficam insatisfeitas com o atendimento. Ainda mais agora.

Toda a diferença II

Em pesquisa recente "Como bancos e fintechs podem democratizar os serviços financeiros na América Latina", realizada pela consultoria IDC, sete em cada dez clientes afirmaram desejar um melhor relacionamento com seus bancos e experiências mais personalizadas.

Indústria x Comércio

Enquanto a Federasul saudou a retirada do projeto da reforma tributária como uma "vitória da sociedade", a Fiergs manifesta desconforto. Já tinha deixado claro que a proposta tinha aspectos positivos e negativos, e que cabia negociar os últimos pontos com o governo. E que segue negociando com ele, mas ressalta que a prorrogação das alíquotas do ICMS vigente não é aceitável.

Doações

A AIAMU - Associação dos Auditores-Fiscais da Receita Municipal de Porto Alegre já entregou centenas de kits de higiene e limpeza e cestas básicas adquiridos com doações da Campanha de Solidariedade. A AIAMU arrecadou em setembro R$ 20.580,00.

Ou leva na mão...



JOÃO MATTOS/DIVULGAÇÃO/JC

...ou leva na sacola que pode ser reciclada. No afã de cortar custos sem cortar qualidade agregada, os comerciantes estão disponibilizando sacolas mais simples de papel pardo. A dor ensina a gemer. Em marcas de grife, a própria sacola dá status.

Pontal do Estaleiro

A franquia Double Tree by Hilton no Pontal do Estaleiro, em Porto Alegre, será operada pela Atlântica Hotéis. Serão 140 quartos que foram comercializados no formato de cota de investimentos com até quatro investidores por unidade habitacional. A previsão é de entrega ao público em 2022.

Lá também

A Estação Espacial Internacional (ISS) teve que fazer uma manobra de emergência para não colidir com restos de um trilho de satélite japonês. Sabe-se que é cada vez maior o lixo espacial no entorno da Terra. Depois de tornar o planeta em um imenso lixão, agora poluímos o espaço. O ser humano não falha.

Plantão 24h

Quem trabalhava em escritórios começou a fazer home office, o que, em um primeiro momento, pareceu confortável, agradável e produtivo. Em um segundo momento, percebeu-se que, como o trabalho estava dentro de casa e se poderia trabalhar a qualquer hora, toda hora tornou-se hora de trabalho. A observação é do psicoterapeuta Leonardo Torres. Bem sacado, doutor.

Quem é o culpado?

Como a página já disse, qualquer novidade tecnológica traz pelo menos uma dúvida. Juristas discutem se um pedestre atropelado por um carro autônomo deve ser ressarcido pelo fabricante do veículo ou pelo fornecedor do software.

Miúdas