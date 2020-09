O aniversariante do mês

A Redenção foi e ainda é o parque mais visitado pelos porto-alegrenses, mas em outras épocas a afluência do público era até maior. Não se roubavam estátuas, então, e os assaltantes eram animais de hábitos noturnos. Nos recantos como este, namorados trocavam juras de amor e carícias, o que viesse primeiro. As preliminares eram feitas nos pedalinhos.

Um carro assassino...

Recentemente, um motoboy se queixou de ter sido atacado pelo tal Voyage branco que persegue ciclistas em Porto Alegre. Já faz semanas que isso acontece, a Polícia já identificou o sujeito e espera o aval da Justiça. O cinema já produziu vários filmes com esse tema. O mais famoso foi Cristine, o carro assassino, no título em português.

...e um retrato falado

Nos anos 1960, a reportagem policial estava sem assunto. À cata de um personagem maligno, um jornal foi à caça de um. Descobriram que um homem com cicatriz no rosto atacava mulheres na Redenção. Pronto. Estava criado o Monstro do Parque. Tudo de ruim era obra dele. Ganhou retrato falado e, anos depois, foi preso sem saber porquê.

Escrito nas estrelas

Como a página registrou no início do andamento da reforma tributária gaúcha, nunca houve no Brasil uma que não chegasse desfigurada ao Parlamento. Esta nem chegou. Verdade que era um prato indigesto, mas para os parlamentares locais e nacionais, até sal de fruta é indigesto se o assunto for reforma que contrarie interesses.

A festa da Languiru

Grande festa em Teutônia dia 13 de novembro. É o aniversário da Cooperativa Languiru, que comemora 65 anos de atividades. Foram convidadas autoridades estaduais e federais, inclusive o vice-presidente Hamilton Mourão. Deveriam prestigiar a festa, pela importância que ela tem, não só para a região mas para todo o Estado.

O autor, o autor!

Como no final das peças teatrais, há uma divergência sobre a causa ou causas da inflação. Quando da inflação alta dos anos 1970, havia a corrente que dizia que era inflação de demanda e outra que falava em inflação estrutural. Por excesso da famosa M1, dinheiro no bolso e na conta corrente. Engraçado que não se falava no câmbio, como hoje, em dupla com juro baixo.

De grosso calibre

O Instituto IRP, de Domício Torres, ex-Ibope, fechou parceria com a portuguesa TWA, do grande conglomerado Gestmedia, uma das maiores desenvolvedoras de softwares para análise de pesquisas em nível mundial. O foco vai ser audiência em rádio.

Novo líder

O MST nacional deu para ser relações públicas da China. Seus informes destacam só aspectos positivos do país asiático, como recuperação do consumo, diminuição da poluição entre outros. Não se sabe se é por serviços prestados ou a prestar. Os sem-terra e os chineses não pregam prego sem estopa. No popular, aí tem.

Corte nos custos

Os hotéis Deville de Cuiabá fizeram um corte drástico para diminuir a diária e atrair hóspedes. Cortaram o café da manhã, um hábito de sempre na hotelaria mundial, exceção dos hotéis de hóspedes de ciclo curto.

O circo chegou

A artista gaúcha Lara Rocho lança seu livro "Senhoras e senhores, com vocês: Albano Pereira, seus circos estáveis e o Magnífico Circo Praça", no dia 28, às 18h, no evento online na Sala Libretos Universidade. Apresenta a trajetória do artista e empresário português Albano Pereira e de seus circos estáveis nas cidades de Porto Alegre e Rio Grande, entre 1875 e 1887.

Fogo no vinho

Um incêndio destruiu galpões industriais em Cotia (SP). Uma importadora de vinhos, a Vindame, perdeu 8,5 mil garrafas de vinhos importados, entre eles, centenas entre R$ 569,00 e R$ 679,00.

Voto eletrônico

O TSE planeja testar o voto pelo celular em dezembro. Tendência inevitável. O porém de sempre é que toda nova tecnologia eletrônica abre caminhos para a perversidade fraudulenta também eletrônica.

Miúdas