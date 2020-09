Disputa pela prefeitura da Capital tem todos os nomes da década

terá recorde de candidatos à prefeitura de Porto Alegre Levantamento do repórter Marcus Meneghetti mostra que a eleição deste ano. Agora o número é oficial, as convenções terminaram ontem. Um dado interessante é que prefeitos e vices dos últimos 10 anos, bem como primeiro e segundo colocados nas disputas da última década (pleitos de 2012 e 2016) lançaram seus nomes na Capital.

Nomes fortes

Estão no páreo o prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB) e seu vice, Gustavo Paim (MDB). Também o deputado estadual e ex-vice-prefeito Sebastião Melo (MDB), que disputou o segundo turno com Marchezan em 2016, e a também deputada estadual Juliana Brizola (PDT), que foi a candidata a vice de Melo na eleição passada. O ex-prefeito José Fortunati (PTB), eleito em primeiro turno em 2012, é outro nome forte, assim como a segunda colocada naquela eleição, Manuela d'Ávila (PCdoB).

Disputa ampla

Além desses seis nomes citados, estão na disputa pela prefeitura a deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL) e o ex-deputado federal João Derly (REP) - a propósito, todos os prefeitos de Porto Alegre eleitos desde a redemocratização tiveram passagem pela Câmara dos Deputados. Completam o páreo o ex-presidente da Câmara Municipal Valter Nagelstein (PSD), o deputado estadual Rodrigo Maroni (Pros), Montserrat Martins (PV), Júlio Flores (PSTU) e Luiz Delvair Barros (PCO).

Disputa bilionária...

O Ensino Superior aparentemente é uma máquina de ganhar dinheiro, quando bem administrado. A disputa pela americana Laureate no Brasil - que aqui no Estado era dona da UniRitter e da Fadergs, 12% do deu portfólio em todo o País -, vendida por R$ 4 bilhões, mostra que mesmo com a pandemia, a educação é um grande negócio. Apesar ou por causa?

...sem olho no olho

Por causa dos custos. Ocorre que a pandemia amplificou enormemente o ensino à distância por causa do vírus. Não se cansa de ver que o EAD não só veio para ficar como será dominante, em prejuízo das aulas presenciais. Não poucos educadores o veem com grande preocupação.

Os conservadores

Mesmo com a criação de novos cursos de nível superior, algumas áreas de atuação permanecem em alta no ranking do CIEE-RS, com maior colocação de estagiários no mercado. Pesquisa do ano passado apurou que 56% dos colocados de nível superior foram dos cursos de pedagogia (25%), administração (17%) e direito (14%). Os demais 44% representavam dezenas de outros cursos.

Octavio, o sagaz

Quando um país se corrompe, começa se corrompendo pela linguagem. A frase de Octavio Paz, Nobel de Literatura de 1990, parece ter sido feita sob medida para o Brasil. A aceitação de erros de ortografia, coesão e coerência comuns nas provas do Enem, mostra mais uma vez porque o analfabetismo funcional campeia.

Para piorar...

...em vez de corrigir a mediocridade, a premiamos, sob o puído e vasto manto do coitadismo. A tragédia é que pessoas assim tem baixo estoque de palavras e sem elas não se consegue transmitir ideias precisas, verbalizadas ou escritas.

Compromisso sustentável

A Unimed Porto Alegre, por meio do ciclo de palestras Unimed Conhecimento, irá realizar no próximo dia 24 de setembro, às 19h30min, a live O setor saúde e cooperativismo e o compromisso com a sustentabilidade. O evento é gratuito e aberto ao público, que pode acompanhar pelo Youtube do Unimed Conhecimento (https://bit.ly/UnimedConhecimento).

Cabeça do ano

Amanhã, 18 de setembro, começam as celebrações do ano novo judaico. O "Rosh Hashaná" que, literalmente, significa "Cabeça do ano", o 5781. Come-se maçã com mel para que o novo ano seja bom e doce.

Aulas no Canadá

Para compensar o distanciamento físico em decorrência da pandemia, o governo do Canadá promoverá no Brasil sua tradicional feira de educação, a EduCanadá, em formato virtual e gratuito no dia 24 de setembro (quinta-feira), das 16h às 20h. Estudantes de todo o Brasil terão a oportunidade de falar com representantes de mais de 50 instituições de ensino do país do Norte.

Comer é preciso

As papilas gustativas estão acordando. Uma variedade de pratos a preços especiais é o que vai ser possível encontrar no Festival de Sabores, no BarraShoppingSul até o dia 30. Diversas operações do shopping estarão com cardápio especial, para consumo no local e delivery, no almoço ou jantar.

A dúvida