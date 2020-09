O som e a fúria

Com sua lente aguçada, o leitor Romar Rigon capta excelentes imagens dos caprichos da natureza. Parece - parece - que esta semana os temporais, chuvas e trovoadas vão dar uma folga ao Rio Grande velho de guerra, mais molhado que sapo em banhado. Entrementes, dê-lhe raios.

Teto de gastos

Para travar o crescimento de despesas no Rio Grande do Sul, o deputado estadual Eric Lins (DEM) preparou uma emenda constitucional (PEC) para estipular um teto de gastos no Estado. A proposta é semelhante à nacional, porém, sem as travas para investimentos, sendo assim, aportes em infraestrutura, logística ou modernização, por exemplo, estariam liberados.

A Chama no Guaíba



JOEL VARGASALRS/DIVULGAÇÃO/JC

Simbolizando o deslocamento dos farrapos que marcou o início da Revolução Farroupilha, em 1835, a Chama Crioula deste ano foi transportada ontem de catamarã, e depois levada até o Palácio Piratini e a Assembleia Legislativa. No Parlamento, o presidente, Ernani Polo (PP), recebeu a centelha da presidente do MTG (Movimento Tradicionalista Gaúcho), Gilda Galeazzi.



A parte submersa

O episódio da retirada e depois reentrada da candidatura do vice-prefeito Gustavo Paim (PP) à prefeitura da Capital mostra, mais uma vez, que partidos políticos são como icebergs. A parte de fora é apenas 10% do volume submerso e, mesmo sendo do mar, a traíra, peixe de água doce, faz parte da fauna partidária. E como nadam.

Quem pariu Mateus...

...o embale, diz o ditado. O presidente Jair Bolsonaro vai vetar a lei aprovada pelo Congresso Nacional que perdoa cerca de R$ 1 bilhão de dívidas das igrejas. Mas para não ser o bandido da história, sugere que o Congresso derrube o veto, mesmo que fira a Lei de Responsabilidade Fiscal. Que coisa mais maluca. Os deuses da demagogia moram em Brasília.

Trem das onze

Como pode dar certo um país cuja legislação eleitoral admite sete ou oito saídas para alguém que sofre processo de impeachment e todas elas juridicamente questionáveis? Como pode dar certo um país que permite cerca de 40 recursos jurídicos que dependem de advogados a quem só ricos podem contratar? Esse é o Brasil, onde o trem está atrasado ou já passou, como no samba dos Demônios da Garoa.

Papo de fila

Três pessoas aguardavam sua vez para ser atendidas em uma banca do Mercado Público, uma delas um idoso. Quando chegou sua vez, uma senhora atropelou a educação e fez um pedido para a atendente. Em vez de pedir que ela aguardasse sua vez, a moça a atendeu. A senhora então se virou para o idoso e pediu desculpas. - Não as aceito. A senhora acha que pedir desculpas por furar a fila a absolve. É por atitudes individualistas como a sua que o Brasil não funciona.

Tire a dúvida

O Laboratório Weinmann instalou uma tenda de atendimento drive-thru, exclusiva para coleta do teste RT-PCR para Covid-19 no estacionamento do Lindóia Shopping. Dessa forma, não gera exposição do cliente sintomático. Os testes são realizados mediante agendamento pelo telefone (51) 3314-3838 e não é obrigatório pedido médico. Mas é pago.

Tecnologia de aglomeração

A prefeitura de Gramado criou um eficiente sistema anti-aglomeração. O monitoramento eletrônico utiliza cinco quadrantes que facilita o entendimento de onde pode haver aglomeração. O sistema utiliza os sinais de telefones celulares e faz uma multiplicação por um índice de 1,3. Quando esta conta dá em 500 pessoas, é sinal de que a Rua Coberta não pode mais receber público.

Padrão ético

O Hospital Nossa Senhora das Graças, em Canoas, anuncia a implantação do programa de compliance grato. O objetivo é ser referenciado por um modelo de saúde e assistência baseado no tratamento humanizado, na valorização dos profissionais, no cuidado com o paciente e por um elevado padrão ético. O escritório porto-alegrense Petri e Machado da Rosa Advocacia estruturou os processos.

O olho do dono...

...engorda o boi. Reprodutor, no caso. Leilão da Fazenda Rio da Paz, de Cascavel (PR), superou todas as expectativas ao alcançar médias de R$ 35,5 mil para os reprodutores Angus ofertados no sábado. Resultado que o sócio-proprietário da Rio da Paz, Renato Zancanaro, classificou como "fantástico" e que é mais que o dobro do valor médio de 2019, exatos 116%. Os criadores festejam o bom momento da pecuária em todo o País.

A estratégia do eu

A consultoria gaúcha zace.com.br lançou um sistema invulgar de aconselhamento, um blend que une terapia com consultoria para aperfeiçoamento pessoal. O produto Energia em Equilíbrio trabalha princípios da física quântica com teorias estratégicas. A conferir se funciona.

Caminhos da solidariedade

A Assembleia Legislativa inovou no seminário Caminhos da Sustentabilidade - a destinação dos resíduos sólidos no RS, de forma híbrida e online, ao vivo, com autoridades da área ambiental como MP e Fepam, empresários e políticos. Uma iniciativa do deputado Gabriel Souza (MDB), com o apoio da Storia Eventos.

Cada um, cada um

O valor atribuído à "solteirice" depende de cada pessoa e está relacionado à idade, contexto cultural e prioridades de vida. Segundo o Instituto Ipsos Brasil, especialista em pesquisas de mercado, 54% da população brasileira se declara "solteira". Outros estudos revelam que 65% daqueles que se dizem disponíveis estão buscando um parceiro nos sites de relacionamento.

Incongruências contaminantes