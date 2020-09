Ó que saudades que eu tenho

Com a continuidade do mau tempo por pelo menos mais uma semana, segundo a meteorologia, ver a lua cheia é difícil. Essa é de abril, captada em uma lagoa no município de Sobradinho. O cara das torneiras lá de riba deve ter dormido com ela aberta. Se é difícil ter luar, pior para as lavouras, que sofrem com o excesso de umidade. Ô vida triste! Quando não é uma coisa, é outra.

Quem está fora não entra

como a rede espanhola de supermercados Dia Como no samba de Billy Blanco, assim é o destino gaúcho para atrair empresas. Ao contrário, elas saem,. Nos anos 1970, criou-se o termo "desgauchização" para resumir a saída de empresas gaúchas para outros estados. O único setor que não pode sair do Rio Grande do Sul é o agronegócio em si. Campo e lavoura não são transportáveis.

Fim do mistério I

Os tremores de terra que tem sido registrados em Gramado desde o dia 21 de agosto não tem origem em detonações por explosivos, mas em movimentos naturais da terra. A informação é do doutor em engenharia Enrique Munaretti, que é professor do Departamento de Engenharia de Minas da Ufrgs.

Fim do mistério II

Depois de um período de estiagem no início do ano, as fissuras entre as placas de basalto foram novamente "preenchidas" com as chuvas recentes, causando estes movimentos das rochas, originando os ruídos e tremores. Então está esclarecido. Tremores como este são sentidos há anos em toda a Serra.

Nervo exposto...

Tal qual em uma cárie, basta chegar perto dele, o dente começa a doer. É assim o estado anímico da população, que vive de sobressaltos entremeados aqui e acolá com alívios que duram pouco. Vai ser assim quando as vacinas chegarem. A esperança será entremeada com preocupação.

Nervo exposto II

No caso da Oxford, que causou complicações em uma das cobaias, o nome já cristalizou na cabeça das gentes com um luminoso piscante onde se lê "perigo". Por mais que os cientistas digam e repitam que isso é normal em testes. Será a primeira pergunta que será feita na fila da vacinação.

Pintou um clima...

Videoconferência entre o prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB) e entidades empresariais da Capital, ontem, foi inusitada pela descontração, após semanas tensas, com diversos setores fechados ou com pouco espaço para funcionar. Cobranças foram mais comedidas, restritas a pedidos para abrir mais horas e aos domingos.

Pintou um clima II

O presidente do Sindilojas Porto Alegre, Paulo Kruse, chegou a dizer já nos minutos finais: "Pedidos bem calmos e tranquilos. Dá até para dormir depois da reunião que foi monótona". Marchezan, que está às voltas com o processo de impeachment, devolveu o comentário suspirando: "Que bom que desse".

Fronteiras do Pensamento

Preso por ter cão....

...preso por não ter cão. Esse antigo ditado serve como uma luva para a Brigada Militar. Como o número de criminosos mortos é o maior em 20 anos, por causa do aumento de roubos, os adeptos da teoria de tratar facínoras com pão de ló já falam em mortes que podiam ser evitadas. Digam isso para um assaltante com uma calibre 12 apontada para sua cara.

Aviões sem piloto

Aeronaves autônomas com apenas um piloto a bordo para casos de emergência já são realidade. A americana Xwing pretende colocar em operação aviões Cessna Caravan de carga em alguns meses. Uma das causas dessa tendência é a falta de pilotos qualificados. Natural. Como a página já comentou, piloto hoje é fiscal de computador. Não se leva mais a aeronave "na mão", sem piloto automático e computador.

