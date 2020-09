Alinhamento dos planetas

Tira planetas e bota compromissos. A combinação de volta do feriadão, pagamento dos salários e pagamento de contas causou filas homéricas nos bancos desde a manhã de ontem. Nas lotéricas, ocorreu o mesmo, acrescentado ao alinhamento loterias acumuladas da Caixa que foram sorteadas. Haja paciência.

Sem Omo total

A meteorologia prevê mais duas semanas de tempo instável. Não haverá um dia totalmente limpo, para a alegria dos batráquios e tristeza dos humanos ainda sem guelras. É como no Congresso Nacional. Não se vê um parlamentar totalmente limpo.

Coisas que irritam

Quanto mais a tecnologia da informação toma conta das nossas vidas, mais demora nos pontos de atendimento físico. É um paradoxo. Coisas feitas para simplificar operações através de dispositivos móveis se tornam exasperantes quando dependem de atendimento humano. Tudo tão difícil...

O lixo, vai para onde?



Por força e obra da pandemia, os gaúchos estão na pindaíba, então, a última coisa que querem ouvir é mudança para cima na carga tributária. Vamos ser francos, não existe reforma tributária sem dor. E sem anestesia, o que é pior. Vai doer mais em uns do que em outros, mas o fato é esse. Ao longo do tempo, a carga tributária só sabe aumentar seu peso.

Como é fácil...

...dar barretada com chapéu alheio. O STF decidiu que as empresas terão que bancar a contribuição previdenciária sobre um terço das férias. Por baixo, a dolorosa conta beira R$ 100 bilhões. Além de governar o governo, o Supremo também é algoz de quem dá emprego.

O fim dos baixinhos

A CCR Via Sul está trabalhando no alteamento dos viadutos da freeway para se adequar à regulamentação do Dnit, que requer altura de 5,5 metros de vão livre, permitindo a passagem de cegonheiras e caminhões com excesso de altura. É outra singular mudança. Além ficarem cada vez mais compridos e largos, agora estes veículos também estão cada vez mais altos, assim como os ônibus.

Gestão e liderança

A Unisinos e as Lojas Renner criaram uma parceria para ajudar pequenos fornecedores do setor têxtil dos três estados do Sul a superarem os desafios impostos pela pandemia de Covid-19 por meio de consultorias gratuitas em gestão. Alunos do curso de Administração: Gestão para Inovação e Liderança da Unisinos participaram do projeto.

Troféu Diamante

A atuação digital da Panvel foi reconhecida pela 17ª edição do Prêmio Ebit | Nielsen, considerado o mais importante mérito do e-commerce brasileiro. A marca gaúcha alcançou o Top 5 Melhores Lojas Online Diamante, sendo a única do varejo farmacêutico nesta lista.

Vitória do diálogo

Foi assim que a OAB/RS definiu a retomada gradual das atividades nas Comarcas com bandeira vermelha. Durante as últimas semanas, a Ordem gaúcha vinha exercendo o direito do jus sperniandi.

