A volta do programão

À espera da permissão para reabrir como nos velhos e bons temos, os donos e funcionários dos bares e assemelhados da Cidade Baixa tiraram o dia para arrumar a casa, limpar as fachadas, dar uma geral nas mesas e cadeiras para receber os clientes dentro e fora. Foi um movimento em vários pontos, como que combinado. Quem diria que sentar em mesa na calçada seria um programão.

Opção praiana

A procura por imóveis nas praias gaúchas nos meses de julho e agosto apresentou um aumento inesperado para o período. Só na imobiliária Casaqui, as vendas aumentaram 200% em comparação ao ano passado, e a busca por novos imóveis cresceu 300%. Cada caso é um caso, mas em alguns, o retorno financeiro com aluguel ultrapassa 4% ao ano, sem contar com a valorização do imóvel. Certo é que fica muito acima da taxa Selic, de 2%.

O patinho feio

De uma maneira geral, o comércio de rua, bares e restaurantes ficou relativamente aliviado com as novas regras. A relatividade fica por conta do "chegou tarde". Já os shopping centers continuam sendo o patinho feio. Quanto menor o horário de funcionamento, maior a aglomeração, diz a lógica. Sem falar que o custo para manter loja de shopping é mais salgado.

Reconhecimento...



MELNICK/DIVULGAÇÃO/JC

O projeto Pontal, da incorporadora Melnick Even, deve ficar pronto em 2022, mas já ganhou reconhecimento internacional, através do Master Imobiliário, categoria Profissional, uma das mais importantes premiações do Brasil e do mundo, com divulgação em mais de 70 países, através da FABCI Federação Internacional Imobiliária, com sede em Paris.



...do setor imobiliário

Considerado o Oscar brasileiro do setor imobiliário, o evento tem a participação das maiores empresas do Brasil. Em 26 anos, pela primeira vez uma empresa gaúcha foi destacada. Na imagem, o diretor da incorporadora, Juliano Melnick, ao receber o prêmio pelo case do Pontal.

Aglomeração em lancherias

As lancherias que dispõem de espaço para colocar mesas e cadeiras não entenderam bem a proibição de só poder atender depois das 11h. A freguesia deste tipo de negócio costuma fazer lanche ou café da manhã bem cedo. Com essa regra, o balcão pode ficar atrolhado de gente ou então se formam filas. Sentados, a aglomeração é menor.

Aulas folgadas

Manter a distância de 1,5 metro entre uma classe e outra vai ser apenas mais um dos desafios da volta às aulas. Alguns colégios não dispõem de salas de aula espaçosas. E segurar crianças sem se tocar e abraçar vai ser outro problema. Quanto aos pais, muitos vão segurá-las em casa até o fim do ano. Como em tudo na pandemia, o rio só voltará ao seu leito depois que surgir uma vacina.

A vida brasileira...

Os abalos e estrondos que têm sido registrados desde meados de agosto em Gramado, principalmente no bairro Piratini, não tem origem definida. O coordenador da Defesa Civil do Estado, tenente-coronel Sandro Carlos Gonçalves da Silva, informou que solicitou informações ao Cemadem - Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. O Cemadem, por sua vez, entrou em contato com o Observatório Sismológico da UnB - Universidade de Brasília.

...como ela é

O analista do Observatório Sismológico informou que a estação mais próxima ficaria em Canela, e que teve mau funcionamento nos últimos dias, não sendo possível recuperar os dados que seriam de magnitude fraca, informou o coordenador da Defesa Civil do Rio Grande do Sul. A Estação Sismológica de Canela é operada pela USP, mas devido à pandemia, as instituições não estão conseguindo encaminhar técnicos para a manutenção dos equipamentos. É assim que o Brasil funciona, tudo a meio-boca.

A não fazer

Entidades como a Fiergs se preocupam com a possibilidade, admitida pela Fraport, de que possam faltar recursos para a ampliação da pista do Aeroporto Salgado Filho, caso a obra não fique pronta até dezembro de 2021. Motivo: moradores ainda ocupam o espaço. Recorde-se que desde o início, todo mundo botou mosca na sopa da Fraport. Uma má vontade medonha. Admira que ela ainda não tenha jogado a toalha.

A caçada